¡Le extraen tumor a Cynthia Urías: “La recuperación ha sido complicada”

Un complejo episodio de salud toca la puerta de Cynthia Urías, la querida conductora del programa Cuéntamelo ya que en 2022 también fue operada en una clínica privada de la Ciudades de México.

Ahora, la presentadora de televisión explicó que volvió al quirófano para tratarse un problema bastante delicado.

“Ayer les dije que era una semana especial, por algo tan sencillo como haber terminado mi semana laboral, abrazo mi cuerpo que me permitió hacerlo, hace unas semanas me operaron de la tiroides (me quitaron un tumor y media glándula) y aunque la recuperación ha sido complicada, agradezco cada una de las enseñanzas a lo largo de los días”, explicó en un post de Instagram la tarde del sábado.

La también actriz de Televisa dijo que ha contado con una gran red de apoyo que la respalda en todo momento. “Gracias a mi familia y amigos que no me soltaron en días de incertidumbre, gracias a Dios por darme la salud, la fe y certeza siempre, a mis doctores que con toda su sabiduría y paciencia me han tratado y sacado adelante”, añadió la artista.

Compañeros del medio artístico enviaron sus mejores deseos a la artista a través de sus redes sociales.