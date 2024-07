¡Las últimas dos celebridades! Revelan a los famosos 13 y 14 de La Casa de los Famosos México

¡Faltaban dos integrantes! A dos días de que comience la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, el público conoció a los dos últimos habitantes no había sido revelados.

Aislados los 14 participantes en un hotel de la Ciudad de México, antes de encerrarse en la casa más famosa de la televisión, Wendy Guevara presentó a dos controversiales celebridades que se unen a la polémica emisión de Las Estrellas.

La ganadora de la primera temporada de LCDLFM tocó la puerta de unas de las habitaciones del hotel y quien le abrió fue la participante 13 del reality; la artista Araceli Ordaz, conocida como “Gomita”.

Muy feliz, la famosa conductora de “Sabadazo” expresó que ella no tiene miedo de revelar sus secretos en el programa y confesó que no buscará el amor dentro del reality. “San Bichota y san Jenni Rivera, me cuidarán”, dijo.

Con su característico sentido del humor y explosiva personalidad, Wendy reveló a las cámaras en una transmisión en vivo a través del Tik Tok de LCLFM al Youtuber regiomontano, Adrián Marcelo.

“Estoy muy nervioso y ansioso”, expresó el creador de contenido, asegurando que tiene muy buena amistad con “Mayito”, Mario Bezares.

El grupo completo de los famosos participantes son: Briggitte Bozzo, Shanik Berman, Mario Bezares, Agustín Fernández, Arath de la Torre, villana de las telenovelas Sabine Moussier, “chico reality”, Luis “Potro” Caballero,Ricardo Peralta, Karime Pindter,

Mariana Echeverría, Sian Chiong y Gala Montes.