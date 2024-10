La millonaria herencia que dejó Liam Payne: Quién la heredó

El mundo del espectáculo se conmocionó con la trágica noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien perdió la vida el pasado 16 de octubre al caer del tercer piso del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

El cantante, de 30 años, se encontraba en Argentina cuando ocurrió el lamentable suceso, y su padre viajó de inmediato al país sudamericano para reconocer el cuerpo.

Payne, quien alcanzó la fama internacional con One Direction, deja como único heredero de su fortuna a su hijo Bear, fruto de su relación con la cantante Cheryl Ann Tweedy. La pareja, que inició su relación en 2016 y se separó en 2018, tuvo a su hijo en 2017. Según las leyes de herencia en Inglaterra, al no estar casado, el pequeño Bear heredará la totalidad de los bienes y dinero de su padre.

El patrimonio de Liam Payne, estimado en 70 millones de dólares, fue acumulado a lo largo de su exitosa carrera con One Direction y en su etapa como solista. En una entrevista en vida, Payne había dejado claro que su fortuna estaba destinada para su hijo. “Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo”, expresó el cantante durante una conversación en el pódcast Impaulsive con Logan Paul.

One Direction, una de las bandas más influyentes de la década pasada, vendió más de 20 millones de álbumes en todo el mundo y generó cientos de millones de dólares en ingresos a lo largo de sus giras. La gira Where We Are recaudó 282 millones de dólares, lo que la convierte en una de las más exitosas para un grupo vocal.

Además de su fortuna monetaria, Payne poseía dos impresionantes mansiones: una en Calabasas, California, que vendió en 2021 por 10,6 millones de dólares, y otra en Surrey, Inglaterra, que fue liquidada tras su separación de Cheryl Cole, generándole una ganancia de 1,9 millones de dólares. Aunque se desconocen detalles sobre nuevas adquisiciones, es claro que el pequeño Bear heredará una vasta fortuna.

La trágica muerte de Liam Payne deja un vacío en la música, pero también pone de relieve el inmenso legado que deja a su hijo.