La mamá de Christian Nodal, tras ser hospitalizada, saludó en redes a Inti por su cumpleaños: esto dijo

Cristy Nodal, la mamá de Christian Nodal, se tomó el momento para enviarle un emotivo mensaje a su nieta, Inti, la hija del cantante mexicano producto de su relación con Cazzu. Sin embargo, el momento se vio eclipsado por una noticia que preocupó a muchos: la señora fue hospitalizada.

El fin de semana, la hija de Nodal y Cazzu tuvo una increíble fiesta de cumpleaños en Argentina por su primer año de vida, una fecha especial. Fue así como de Doña Cristy se sumó a las felicitaciones a distancia usando su cuenta de Instagram, donde compartió el mensaje.

“¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! Mi Inti, ¡eres la luz de mi vida y de nuestra familia! ¡Las abuelitas me entenderán! ¡También soy la abuela y la nona más feliz del mundo!”, celebró.

Horas más tarde, la mamá de Nodal dio la noticia de que había sido hospitalizada el pasado 12 de septiembre, algo que preocupó a sus fans. En un breve mensaje, escribió: “¡Agradezco primeramente a Dios! ¡Por llenarme de su bendición y protección una vez más! Gracias por sus oraciones, familia bella y amigos queridos, gracias por enviarme fuerzas en todo momento. ¡Gracias Dios todo salió bien!”.

Es importante recordar que Doña Cristy fue diagnosticada de cáncer de colon en 2022.

¿Cómo celebraron Cazzu y Nodal el cumpleaños de su hija, Inti?

Cazzu también compartió una serie de fotos de su hija en la fiesta de cumpleaños, donde se le ve disfrutando de las atracciones, los globos y, por supuesto, de sus seres queridos.

Cabe mencionar que el esposo de Ángela Aguilar estuvo presente en la fiesta, pero hasta ahora no ha publicado ninguna foto o mensaje sobre su primogénita. Ante esta presión de los fans, el cantante de “Botella tras botella” respondió diciendo que está cansado de las especulaciones y chismes sobre su comportamiento en redes sociales, y dejó claro que a él no le apetece publicar y no tiene que dar explicación al respecto.

“Lo importante es que su papi tiene que trabajar, para que no falte ropita, para que tenga seguridad, para que viaje bien, no desde un post. Hay un límite, no se metan”, declaró en una de sus historias de Instagram.

Nodal hablando de que no quiere exponer a inti la hija que tiene con cazzu. Cuando el tipo lit se casó después de abandonar a la madre cuando ni siquiera tenía cicatrizada la cesárea. Todo eso va a encontrar en las redes, cuando sea más grande. El q fue desprolijo fuiste vos. pic.twitter.com/y1MIJLpvHR — bad girl (@xcjlsj) September 16, 2024

Con la asistencia de Nodal a la fiesta de su hija, queda claro que la expareja se encuentra en buenos términos, tal como lo dijeron al momento de anunciar su separación.