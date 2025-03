La hija de Silvia Galván explotó contra médico que ‘desahució’ a la estilista: esto dijo de su salud

Como te comentamos en TVyNovelas, la familia de Silvia Galván informó que la estilista había sido sometida a una operación de emergencia en el estómago y, aunque en un primer momento no se ventilaron más detalles sobre su salud, poco después salieron a la luz unas inquietantes declaraciones.

De acuerdo con lo que un médico declaró poco después, la estilista estaba desahuciada luego de que le fuera localizado un cáncer de estómago en etapa terminal . Estas declaraciones, por supuesto, no le agradaron mucho a la familia y por ello Jessica Galván, la hija de la famosa, subió un video en el que reveló qué pasó en realidad al tiempo que anunció severas medidas por esta situación.

¿CÓMO ESTÁ SILVIA GALVÁN TRAS SU CIRUGÍA EN EL ESTÓMAGO?

A través de una serie de videos publicados en las historias de Instagram de Silvia Galván, su hija Jessica Galván explicó cómo se encuentra su mamá y lamentó la falta de ética del doctor que habló sobre su cirugía de estómago ya que este era un tema que sólo le competía a la familia.

“Quiero comenzar diciéndoles que no crean todo lo que ven, de verdad (…) he leído muchas cosas muy amarillistas que no son ciertas sobre mi mami”, declaró Jessica al tiempo que dejó claro que cada paciente es diferente.

El médico que habló tras la operación de estómago de Silvia Galván aseguró que a la “estilista de las estrellas” sólo le quedaban entre 6 y 12 meses de vida; sin embargo, Jessica desmintió esta información y detalló que su mamá está bastante recuperada.

“Mi mamá está súper bien, se está recuperando excelentemente, anda caminando y hablando como si nada, de verdad es una cosa increíble”, reconoció la joven, quien por otro lado brindó más detalles de la cirugía que le practicaron a su mamá ya que, reveló, es mentira que le hayan retirado una parte del estómago debido al cáncer que sí le fue detectado en efecto.

“No le quitaron ninguna parte de su estómago: la cirugía fue para cerrar la perforación con su propia grasa, pero no le quitaron nada (…) sí fue delicada su cirugía. Sí le detectaron cáncer, pero esperen, hay que darle chance al tratamiento. Ella está con muy buenos oncólogos”, expresó Jessica.

¿QUÉ MEDIDAS ANUNCIARON PARA EL MÉDICO QUE “DESAHUCIÓ” A SILVIA GALVÁN?

Sobre el doctor que quebrantó su código de ética para hablar de la salud de Silvia Galván en una entrevista para el portal de ABC Noticias, Jessica Galván anunció que la familia sí tomará acciones legales para evitar que esto ocurra de nuevo ya que recordó que sólo ellos pueden divulgar información de este tipo.

“La gente que atendió a mi mamá tuvo la falta de ética y respeto de dar entrevistas, no es correcto que una persona que haya estado en contacto con ella haya roto la confianza de paciente con doctor”, se lamentó Jessica en uno de los videos.

Como ves, si bien a la estilista y excolaboradora de “Hoy” Silvia Galván sí le fue detectado cáncer en el estómago, no es verdad que le queden sólo unos meses de vida como filtró uno de los médicos que la atendió hace unos días.