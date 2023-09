La drástica decisión que tomaron íconos de la militancia LGBT contra los seguidores de Wendy Guevara

Libertad Palomo y Karla Gascón ponen un alto a las amenazas de los seguidores de Wendy Guevara

Wendy Guevara se convirtió en un fenómeno mediático tras ganar La Casa de los Famosos México; sin embargo, la situación se salió de control y simpatizantes de la comunidad LGBTIQ+, a través de las redes sociales, orquestaron campañas de odio contra Libertad Palomo y Karla Gascón, actrices que hace tiempo decidieron cambiar de género.

Libertad Palomo tuvo que “interponer una denuncia de hechos, por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o las personas cercanas. Está este antecedente de odio hacia mi persona (Wendy), como si yo pretendiera quitarle algo. Insisto: a mí esta persona no me abrió las puertas de nada, tengo una carrera que me respalda”, platicó la actriz para la más reciente edición de la revista TVyNovelas.

Libertad Palomo confirma amenazas de muerte por parte de los fans de Wendy Guevara Archivo TVyNovelas

“También he denunciado, he bloqueado no sé a cuántas personas y les han borrado sus cuentas de redes sociales. Haré las actuaciones legales que considere pertinentes; ya he puesto varias denuncias por acoso cibernético”, contó Karla Gascón sobre las medidas que tomó contra los seguidores de la creadora de contenido.

Karla Gascón también recibe hate de los fans de Wendy Guevara Archivo TVyNovelas

Las declaraciones de Wendy Guevara nos sacan de onda

El equipo de TVyNovelas también contactó a Láurel Miranda, una periodista, docente y conferencista trans, quien se ha destacado por su activismo en favor de los derechos de estas personas en nuestro país.

“En muchas ocasiones sus declaraciones nos sacan de onda a muchas mujeres trans, al decir que ella no se considera una mujer real, porque hay muchas mujeres trans, entre ellas Libertad y Karla, que dicen: ‘He luchado durante tantos años para que la sociedad me respete como la mujer que soy, para que luego venga ésta a decir que las mujeres trans no somos mujeres’”, expresó Láurel sobre el caso Wendy Guevara.

“Yo haría un llamado a la concordia; por un lado, a los seguidores de Wendy decirles que le bajen, y por otro lado a Karla y a Libertad, para que se den cuenta de que Wendy tiene todo el derecho de hablar por sí misma. Si ella se quiere identificar como se le dé la gana, es asunto de ella”, concluyó la activista sobre la situación.