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La casa de Laura Zapata se deteriora desde hace 2 años; acusa que ha pagado miles de pesos a un contratista

La casa de Laura Zapata tiene daños en el techo de su vestidor y los mostró en VIDEO

Octubre 16, 2026 • 
Alejandro Flores
laura zapata (1).jpg

Laura Zapata

Instagram

Laura Zapata acusa a un contratista de no haber cumplido con el trabajo estipulado en el contrato, a pesar de que ya le ha pagado 141 mil pesos.

La actriz, de hecho, acudió ya a una instancia gubernamental para tratar de solucionar el problema pero ante la falta de respuesta, decidió hacerlo público.
A través de una publicación en sus redes sociales, denunció que contrató a una empresa para realizar trabajos de impermeabilización por un importe total de 168,795 pesos.
“He pagado 141,773 pesos y, sin embargo, mi casa ha sufrido filtraciones, humedad y desprendimientos de yeso y pintura, con afectaciones en techos, plafones y otras áreas del inmueble. ¡Las filtraciones comenzaron el 29 de agosto de 2024!”.

La acusación de Laura Zapata

Laura Zapata dice que contrató estos trabajos para proteger mi patrimonio, pero que ha resultado lo contrario, pues ahora tiene que enfrentar daños, reparaciones y una reclamación que continúa sin resolverse satisfactoriamente.

“He acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para buscar una solución. Sin embargo, en tres domicilios relacionados con el proveedor, las diligencias de localización no han permitido concretar su notificación”.

La actriz asegura que tiene las pruebas de las visitar que han realizado los notificadores.
“En esos lugares, según las constancias de las diligencias, se indicó que el señor Agustín Francisco Villar Gavito (el contratista) no vive ahí o que no lo conocen”
Sobre el dinero, Zapata señala:

“Del importe total contratado de 168,795 pesos, he pagado 141,773 pesos. El saldo pendiente es de 33,759 pesos y forma parte de una controversia que deberá resolverse conforme al contrato y a la legislación aplicable”.

Finalmente, su mensaje teminó con un llamado público al señor Agustín Francisco Villar Gavito para que atienda esta reclamación, dé la cara y responda formalmente por los hechos.

Laura Zapata
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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