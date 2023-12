¿Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja regresaron? Esta fue la fuerte declaración de la influencer

Lo que más asco me da de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja es que ya son unos ADULTOS comportándose como niños, y peor aún, que ya tienen dos hijos y que ellos no han querido madurar por el bien de ellos. Era divertido cuando eran jóvenes, pero ahora ya no da risa, da cringe pic.twitter.com/9SSk5uxF1X