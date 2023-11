Karen Carreño, la modelo de Jennifer López, grabará podcast en México

Reconocida por ser una de las modelos colombianas más cotizadas de la industria, Karen Carreño se abre paso en el mundo digital con la creación de su primer podcast, que grabará completamente en México.

En entrevista con TVyNovelas, la artista refiere que es una idea que tenía desde hace rato, aunque apenas se decidió a desarrollarla en sociedad con su mánager, Elmis Reyes.

“Ya había comenzado la pandemia, cuando la gente hacía los live, ahí emprendí un proyecto de ese tipo con unas chicas, en el que hablamos de muchos temas y me quedé con las ganas de seguir haciendo, pero con el embarazo no había podido retomar el tema y ya ahora que mi hija está en el colegio se me hizo fácil regresar, armamos un equipo en México, se llama Anímate, by Karen Carreño”.

La también actriz de éxitos como Sin senos sí hay paraíso, La viuda negra y Betty en Nueva York, revela que la primera temporada serán ocho capítulos y nos dice por qué escogió México para iniciar su proyecto.

“Es un país que siempre ha estado muy presente en mi vida, en mi carrera, en mi desarrollo laboral, de hecho, ese fue el primer país al que yo salí a trabajar cuando tenía 17 años y me abrió las puertas de la mejor manera, estuve casi tres años trabajando antes de irme a Nueva York y comenzar esta carrera de top model internacional”.

Cuando decidió pasar de modelo a actriz, Karen se fue para allá a estudiar, por eso conoce directores y personas muy importantes en el ambiente artístico. Sobre el podcast, adelanta:

“La idea es tener celebridades y especialistas porque cuando sean temas un poco más complejos no quisiera tomarme el riego de decir cualquier cosa. Hay temas cotidianos, cosas que nos pasan en la vida, de nuestro desarrollo personal y que mejor que hablar con la expriencia”.

Actualmente vive en Miami, es 100% mamá, “estoy feliz en esta etapa y con el apoyo del papá de mi hija que me dio la posibilidad de darme este lujo de estar los dos primeros años en casa con ella, eso no es fácil porque la mayoría de la gente debe reanudar su trabajo. Pero fue una decisión propia que cambió mi vida y me tiene más plena que nunca.

La última vez que trabajé como modelo fue con un cliente de ropa deportiva después que Zoe nació, pero la profesión requiere mucho tiempo, muchos viajes, la verdad es que no me quiero separar de mi hija tanto tiempo, de hecho, se viene conmigo a México, tiene dos añitos”.

Los trabajos más importantes de Carreño han sido: “El videoclip de Adiós le pido, de Juanes, cuando empezó a hacer su carrera fuera de Colombia, ahí vivía en Mexico, me lo gané con un casting, pensaba que yo era rusa, también he trabajado con Jennifer López, me eligió para un video con Pitbull y ha sido de las experiencias más gratificantes de mi vida”.