Juan Gabriel, en familia: ¿quién fue su última pareja y quiénes son todos sus hijos?

Este 28 de agosto, Juan Gabriel cumple siete años de fallecido

Juan Gabriel siempre mantuvo su vida privada lo más lejos posible de la prensa y los reflectores, pues consideraba que la vida de Alberto Aguilera Valadez, su verdadero nombre, no era tan fascinante como la del artista.

Tras su inesperada muerte el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, se dio a conocer que mantuvo una relación amorosa con Isaac Efraín Martínez, un joven que en ese entonces tenía 27 años.

Varios medios nacionales, aseguraron que el joven fue su última pareja, que llevaban dos años de noviazgo e incluso que decidió comprarle una casa a la orilla del mar en Guaymas, Sonora, para disfrutarla juntos. También, decían que la familia de Juanga le había impedido hablar de lo que vivieron juntos.

Sin embargo, el joven salió a desmentir en el programa ‘Suelta la Sopa’: “Nada que ver, a mí nadie me dice qué hacer. Ni digo lo que alguien me vaya a decir, ni mucho menos me vendo. A mí me ofrecieron mucho dinero por hablar lo que yo sé, pero yo nunca cedí, porque el dinero no me hace falta”, aseguró.

Lo que sí es un hecho es que el cantautor tuvo cinco hijos: Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel Aguilera Salas, a quienes de pequeños les escribió canciones de cuna. Además, adoptó a Alberto Aguilera Jr cuando era un adolescente de su orfanato Semjase.

Hijos de Juan Gabriel

Juan Gabriel quería procrear un hijo, por lo que convenció a Laura Salas, hermana de su mejor amigo Jesús Salas, de someterse a un tratamiento in vitro, del cual nació Iván Gabriel Aguilera Salas. Iván es el único hijo biológico del intérprete de ‘Hasta que te conocí’ y el heredero universal de su fortuna, aunque no hay evidencia de que le haya escrito alguna canción.

Juan Gabriel adopta a tres hijos más

Dada su felicidad como padre, Juan Gabriel adoptó a tres hijos más junto con Laura: Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel Aguilera Salas, a quienes disfrutó toda su niñez y adolescencia. Además, sus cuatro hijos se llevan un año y tres meses, aproximadamente, así que estaban muy unidos.

A Joan Gabriel le compuso una canción homónima, de la cual compartió un pedacito en un programa de televisión; según la letra, su hijo Iván le pidió un hermanito y llegó el pequeño Joan. Posteriormente, llegó Hans Gabriel a la familia del “Divo de Juárez”, de quien aún no se conoce alguna canción.

embed

A Jean Gabriel, el menor de los Aguilera Salas y ahijado de Rocío Durcal, le compuso el tema ‘La vida entera’, que escribió entre 2011 y 2012, pues en ese tiempo cumplía 20 años de edad. Por tal motivo, una de las estrofas dice: “Tú tienes que vivir, sólo tienes 20 años, no debes permitir que alguien te haga daño”.

Juan Gabriel disfrutó a los hijos que tuvo con Laura Salas Archivo TVyNovelas

Juan Gabriel adopta a un quinto hijo

“El Divo de Juárez” tomó la decisión de adoptar a Alberto Aguilera Jr, cuando el adolescente tenía 12 años y vivía en el orfanato Semjase, fundado por el cantautor en 1987; sin embargo, se desconoce que el autor le haya escrito alguna canción. Además, se sabe que Alberto le dio varios problemas a Juanga, por lo que su relación no siempre fue buena.