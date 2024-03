José Ron de nuevo ¡soltero y sin compromiso!

En su momento José Ron y Ariadne Díaz fueron una de las parejas favoritas del público, la historia de amor que protagonizaron en La mujer del Vendaval traspasó la pantalla chica, su relación duró un tiempo y después llegó a su fin en medio de la tristeza de sus miles de fans que deseaban verlos juntos.

Ahora serán pareja de nueva cuenta, pero en la ficción, en el melodrama Papás por conveniencia, la nueva telenovela de TelevisaUnivision que ya prepara la productora Rosy Ocampo. Sobre el revuelo que ha causado la noticia es el propio galán de telenovelas quien en exclusiva nos habla de este reencuentro.

“Todo se ha dado bien, hablando por mí, te puedo decir que estoy muy contento de trabajar con ella (con Ariadne), fue hace 12 o 13 años que trabajamos en La mujer del Vendaval con Mapat, y ahora, muchos años después, con otra historia y un gran proyecto, ¡va a ser lindo reencontrarnos de nuevo!”.

Aunque aún no inician propiamente las grabaciones de este nuevo melodrama, Ariadne y Ron ya han coincidido: “Hemos tenido algunos encuentros en los talleres y también hemos platicado por teléfono porque los dos estamos muy involucrados en el proyecto y queremos lo mejor; yo estoy contento de trabajar con ella y espero que sea un proyecto donde la gente lo disfrute y que vivan esta historia tan bonita que vamos a contar”, nos dijo Ron, quien agradeció la respuesta tan positiva que han recibido del público.

“Nos dio mucho gusto que cuando se dio el anuncio tuviéramos muy buenos comentarios, que se haya generado toda esta expectativa de volver a reencontrarnos, entonces es lindo y queremos hacerlo de la mejor manera posible, que al final el público disfrute la historia que es muy bonita”.

La pareja son el claro ejemplo de que se puede tener una relación bonita de amistad después de haber compartido una historia de amor: “Claro y más en esta carrera que da muchas vueltas y te puedes encontrar en el camino, en este momento nos toca a Ari y a mí, y nada, yo feliz de la vida”, dijo el actor quien además nos confesó que sigue ¡“totalmente” solterito!

José Ron confirmó en octubre pasado que había concluido su relación con Luciana Sismondi, con quien había iniciado un romance en 2021, ambos lucían felices y enamorados; sin embargo, la relación no prospero y el motivo prefirieron guardarlo para ellos.

Lo cierto es que hoy por hoy, Ron vuelve a ser el cotizado galán de telenovelas: “sí, después de tres años que estuve fuera de los melodramas, porque estuve haciendo series y otras cosas, y con este proyecto (Papás por conveniencia) es como regresar a hacer televisión y eso es lindo”, señaló.

Pero, ¿cómo está su corazón? “Bien, estoy enfocado en mis cosas, agradecido con todo lo que está pasando, ahora sí que no paro y sigo para adelante”, expresó el actor, quien, además -nos dijo- está viviendo una etapa “muy bonita”.

“Creo que siempre hay, en todos los años, momentos más complicados y lindos que otros, pero lo que nunca puede cambiar son las ganas de seguir adelante y eso siempre lo he tenido, me gusta cumplir sueños, trabajo para eso, me gusta mucho accionar y ahora todo lo que me está sucediendo está padrísimo, pero no ha sido de la noche a la mañana, hay mucho trabajo detrás, a veces el público piensa que es fácil, pero no, todo eso que no se ve abajo del iceberg es realmente lo importante: la dedicación, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio… entonces, soy un necio en todos los sentidos y me gusta siempre ir hacia adelante y que mejor que con cosas que me alegran el corazón”.

“Soy un necio muy feliz”

Además de su nuevo protagónico, otra cosa que lo tiene muy feliz es la incursión de su banda musical en el melodrama de Rosy Ocampo: “Koktel estará en la telenovela y estamos muy emocionados; en lo personal estoy muy contento de que haya llegado un proyecto que deseaba muchísimo, donde pudiera, además, compartir mi amor y mi pasión por la música, de verdad no saben cómo lo deseaba, pero finalmente llegó y yo le agradezco a la productora la confianza”, enfatizó.

A pesar de que las cosas en la música han ido fluyendo de manera positiva, Ron admitió que no ha sido nada fácil ser reconocido como cantante:

“Eso es lo complejo, quitarle al público la imagen o la idea de que nada más soy actor, o que de repente me vean con la banda y digan: ‘ahora quiere cantar’, pero la gente que me conoce sabe que es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, (la música) es de los amores de mi vida, una pasión que no puedo explicar y sí, la vida me ha llevado por el camino de la actuación, pero hace algunos años decidí retomar mi camino con la música y el hecho de que llegue un proyecto donde pueda actuar y también llevar a cabo la parte musical, es un verdadero regalo de la vida que agradezco muchísimo”.

“Soy un necio muy feliz, me gusta luchar por mis sueños, pero más allá de desear algo, lo más importante es accionar y la música siempre ha estado en mi corazón, hemos trabajado duro para poner a Koktel en el gusto del público, y seguimos trabajando…”.

El actor nos contó que fue justamente antes de iniciar la telenovela Enamorándome de Ramón que aprendió a tocar la batería: “justo antes de ese proyecto fue que decidí retomar mi gusto por la música, estudié batería, llegó el proyecto (Enamorándome de Ramón) y tuve que dejar la escuela, eso me dolió mucho, pero a raíz de eso empecé a tomar clases particulares, terminé la telenovela y ya no he parado”, señaló.

De acuerdo con Ron, la música y la actuación son dos facetas que se complementan y las dos son igual de importantes en su vida:

“En la música puedo ser yo y en la actuación interpreto un personaje, se cuenta una historia y es diferente, pero no podría dejar la actuación por la música, porque en algún momento tendré ganas de contar una historia, de hacer una serie, una película, y al revés, si estoy haciendo un proyecto como actor, tarde que temprano siento la necesidad y las ganas de subirme a un escenario, de rockear, de sentarme en la batería, de quitarme la playera, de cantar y de hacer mis locuras”.