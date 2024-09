Irina Baeva revela cómo la terapia la ha ayudado a sobrellevar su ruptura con Gabriel Soto

Irina Baeva reveló que lleva dos años acudiendo a terapia, un proceso que ha sido clave para enfrentar los desafíos personales, incluida su reciente separación del actor Gabriel Soto.

En una entrevista posterior a la última función de la primera temporada de musical Aventurera, Baeva habló abiertamente sobre cómo ha manejado este difícil capítulo en su vida.

“Ahí voy. Todo bien, pasando un proceso. Definitivamente, no es fácil, sin duda alguna. Son muchos años de lo que se vivió. Estoy en terapia; no solamente ahorita, desde hace dos años, debido a muchas cosas que pasan en la vida de uno”, confesó la actriz, dejando entrever la importancia que ha tenido el acompañamiento psicológico en su vida.

La actriz rusa también mencionó que, aunque la situación no ha sido sencilla, ha encontrado en la terapia un espacio para transitar el duelo que implica la ruptura.

“Pasando este proceso, este duelo que, sin duda alguna, lo es. Tranquila; no me estoy presionando en absolutamente nada. Caminando, fluyendo con todo lo que va pasando, va saliendo”, expresó.

Baeva destacó el papel fundamental que han jugado su familia y amigos en este proceso, a pesar de la distancia física. “Rodeada de mi familia, a pesar de que están lejos, están conmigo 24/7 en mi FaceTime, en llamadas telefónicas. Mis amigos, que están también conmigo; mis perritos. Ahí vamos, ahí vamos”, señaló, subrayando el apoyo que ha recibido de su entorno cercano.

Finalmente, la actriz expresó que Aventurera le brindó un espacio seguro durante estos tiempos difíciles.

“Era un lugar seguro estar aquí y estar al lado de esta gran familia que me acompañaba, que me cobijaba, que me apoyaba en cada uno de los momentos. Que se unía en los momentos complicados y me daba esa fuerza”, concluyó Baeva, mostrando su gratitud hacia el equipo del musical que ha sido un pilar en su proceso de sanación.