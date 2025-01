Imelda publica comunicado: “Maribel sabe que las acusaciones presentadas ante la autoridad son falsas”

“Siento la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han publicado como verdades absolutas, retratando tanto a la abuela como a mí, de formas que no corresponden a la realidad”.

Imelda Garza Tuñón publicó un comunicado luego de ser denunciada por violencia familiar. Contó que tras la muerte de Julián Figueroa, el amor por su hijo la unió con Maribel Guardia por lo que decidió mantener la dinámica familiar a favor de su pequeño.

“Antes de esta denuncia, Maribel nunca manifestó preocupaciones respecto a la crianza de mi hijo, ni me planteó sugerencias sobre mi proceder como madre”.

Relató que su papá los visitaba, pero Maribel “jamás tuvo el valor moral de decirle lo que supuestamente ocurría”. También resaltó que durante diciembre estuvo de vacaciones con su hijo durante todo el mes, por lo que, “en el supuesto de existir un maltrato sobre mi hijo, hubiera sido una preocupación genuina, era el momento de denunciarla y así evitar que fuera a suceder un incidente fuera de su conocimiento”.

Imelda asegura que en ninguno de esos momentos “hubo la más mínima desconfianza sobre mi capacidad en el cuidado de mi hijo, que hoy pretenden manifestar como motivo de una denuncia que con tan solo unas manifestaciones sin evidencia probada fue el detonante para que me separaran de mi hijo”.

Imelda cree que la denuncia fue planeada “con tiempo y estrategia”

“No obstante, no dudo del amor que Maribel siente por mi hijo, aunque los acontecimientos actuales sean dolosos y pueden ser indicio de otros intereses, estoy convencida de que el amor todo trasciende”.

Garza Tuñón confía en que Maribel “sabe que las acusaciones presentadas ante la autoridad no reflejan la realidad que vivimos juntas en su casa, y mucho menos las versiones malintencionadas que algunos comunicadores han propagado sobre mí, violentándome como madre y mujer, afectándome en muchas áreas de mi vida, y que además, pueden afectar a mi menor hijo”.

Imelda resaltó que el titular de la Fiscalía que decidió dar en resguardo al menor a Maribel Guardia, “fue destituido el reciente fin de semana por supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en un caso similar al mío”.

La joven adelantó que sus abogados “exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organizacional que sustenta sus decisiones”.

La viuda de Julián Figueroa también resaltó que la Fiscalía no le realizó exámenes psicológicos ni toxicológicos correspondientes, a pesar que para que no me quitaran a mi hijo los solicité". Y resaltó que los hechos la conducen a pensar que toda la acción “puede tratarse, más que una primera intención de la protección de la integridad de mi hijo, una acción de daño hacia mi persona y desgraciadamente también para mi hijo, que he extrañado durante casi una semana”.