Ibai Llanos fue a la final de América vs. Cruz Azul, pero tuvo que ser trasladado al hospital por esta llamativa razón

Ibai Llanos ingresó al hospital en México por una emergencia médica: el streamer español había comido chile y no lo soportó

En su cuenta de Instagram, el famoso influencer y amigo de Gerard Piqué contó la travesía que pasó en su visita al país durante la final del Clausura 2024 entre las águilas del América y la máquina celeste del Cruz Azul.

¿Qué le pasó a Ibai Llanos?

Y es que, aunque todo salió bien durante su estancia en el partido en el Estadio Azteca, la mañana de este domingo explicó que le tuvieron que poner una inyección en “el culo” por comer demasiado picante.

“Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi pu** vida, paradme si me veis haciéndolo”, escribió el streaming en su cuenta de X, antes Twitter.

Sus seguidores rápidamente se burlaron y empezaron a compartir memes del desafortunado inconveniente que tuvo con la comida mexicana que, a diferencia de la española, se caracteriza por el picante.

Ibai Llanos publicó una historia en Instagram desde el hospital. (Instagram @ibaillanos)

“Te equivocaste de chile”, “A Cuauhtémoc le quemaron los pies, a Ibai solo el culo”, “Allí suele ser primero el pinchazo y luego ir al hospital”, “No hay que aceptar todas las ofertas de tacos afuera del metro”, y “¡Pobre! No me imagino el dolor que sintió cuando fue al baño”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

El mensaje de Ibai Llanos tras comer chile en México.

Ibai Llanos recibió amenazas por apoyar al América

Ibai Llanos compartió con sus seguidores que pasó por una experiencia preocupante después de su encuentro con el chile mexicano. Y es que, a través de una transmisión en vivo, denunció que recibió amenazas por apoyar al América en el partido de la final pidiendo a los aficionados que fueran de color amarillo.

El streamer español Ibai Llanos denuncia amenazas de muerte de los hinchas del Cruz Azul luego de su colaboración el día de ayer con el Club América pidiendo a las personas que vayan de amarillo a la final.



“Te vamos a matar”, “¿cuánto te han pagado?”…



Club América vs Cruz… pic.twitter.com/JYVldW7Oxc — Javi Oliveira (@javioliveira) May 26, 2024

Las quejas vinieron por parte de la afición del Cruz Azul, según contó el youtuber. Aunque todo quedó allí, Ibai dijo haberse sorprendido por la forma en la que se quejaron de su video. Además, confirmó que sí apoyó al América, porque “ellos lo han tratado muy bien en redes”.

¿Quién es Ibai Llanos, el streamer que fue invitado en la final América vs. Cruz Azul?

Ibai Llanos Garatea, nombre completo del famoso streamer español, tiene 29 años y es reconocido en su país por presentar esports a través de YouTube y Twitch.

El influencer comenzó a transmitir videos sobre videojuegos junto a sus amigos, pero poco a poco se fue posicionando como narrador en eventos oficiales y entrevistador, como la League of Legends, el programa ‘Hoy no se sale’ y su propio canal de la plataforma morada.