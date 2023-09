¿Qué tanto vio? Vielka Valenzuela espía a Pee Wee en el baño del ‘Hotel VIP’ y la tunden en redes

Vielka Valenzuela protagonizó uno de los momentos más polémicos del reality show “ Hotel VIP se atreviera a espiar a Pee Wee durante un íntimo momento, lo que le generó la crítica general.

Previo al desafío por equipos para definir quiénes serían los huéspedes y quiénes parte del equipo del staff de la semana, Vielka no se quiso quedar con la duda y comprobó por ella misma si los rumores eran ciertos: ¿Pee Wee “calza grande”?

Este ha sido uno de los momentos más controvertidos de “Hotel VIP”, el reality show donde el lujo se gana semana a semana, debido a que Vielka Valenzuela se animó a husmear a Pee Wee mientras se duchaba, confirmando que, en efecto, el cantante de Kumbia Kings sí calza grande... aunque, claro, los comentarios de los televidentes no se hicieron esperar.

Vielka Valenzuela no dudó en tirarse al piso un momento para ver al cantante mientras se bañaba. ESPECIAL/CANAL 5

VIELKA VALENZUELA ESPÍA A PEE WEE EN LA DUCHA Y GENERA CRÍTICAS

El momento quedó grabado en las cámaras de “Hotel VIP” que captan todo lo que hacen los concursantes las 24 horas. En el video, se ve a Vielka Valenzuela, “Gomita” y Tefi Valenzuela arreglándose en el baño mientras Pee Wee se duchaba.

“Como que me arrastro por el piso, me asomo y según yo sólo iba a ver sus pompas, pero la verdad sí vi... otra cosa”

Tefi hizo incómodos comentarios sobre el trasero de Pee Wee , pero la que sí “se pasó de la raya” fue Vielka, quien no dudó en tirarse al piso un momento para ver al cantante mientras se bañaba.

“Como que me arrastro por el piso, me asomo y según yo sólo iba a ver sus pompas, pero la verdad sí vi... otra cosa”, contó Vielka Valenzuela poco después al ser entrevistada. “Te juro que no pensé que iba a verlo”, aseguró.

PEE WEE, AVERGONZADO LUEGO DE QUE LO VIERAN BAÑÁNDOSE EN “HOTEL VIP”

“Gomita” también se mostró molesta con lo sucedido, e incluso no tuvo empacho en decirle a Vielka Valenzuela que era muy morbosa y le reclamó el hecho de que espiara a Pee Wee mientras se bañaba.

El escándalo llegó hasta Colate, quien también le pidió a Vielka que le contara lo que había visto. “El Peewon... lo vi en la ducha... Sí calza grande”, fue la respuesta de Valenzuela.

Otro que no la pasó nada bien con esta invasión fue, por supuesto, Pee Wee, quien se enteró de todo cuando entró a la habitación y Colate le contó que había sido espiado. De inmediato, el cantante se mostró avergonzado e incluso tomó un sombrero de tela para taparse el rostro mientras Vielka Valenzuela, sin piedad, siguió contando a todos lo que había visto.

INTERNAUTAS ACUSAN A VIELKA VALENZUELA DE ACOSO SEXUAL

Quienes tampoco quedaron nada contentos con esta ocurrencia de Vielka Valenzuela en “Hotel VIP” fueron usuarios de redes sociales , quienes incluso acusaron a la conductora de acoso sexual.

“Que asco de persona. Si un hombre lo hubiera hecho con una mujer arde Troya”, “Y si hubiera sido al revés?? Hasta piden que salga expulsado el hombre que lo hizo y seguro pedirían cárcel” y “No creí que si fueran a invadir su privacidad…. Y él todo un caballero sin reclamar” son algunos de los comentarios que dejaron los airados internautas.