Gomita, participante del Hotel VIP, borra sus fotos de Instagram y deja un sentido mensaje en su perfil

Desaparecen las fotos de la cuenta oficial de Instagram de Gomita y sus millones de seguidores se percatan de un mensaje en su perfil

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, sorprendió a 3.7 millones de seguidores en Instagram tras borrar sus fotografías y dejar solamente tres publicaciones, entre las cuales dejó un sentido mensaje.

Sin dar explicación alguna, la participante del Hotel VIP dejó a todos con la duda sobre el paradero de sus fotos, pues recordemos que la joven compartía sus mejores ángulos, sorprendentes outfits y los mejores momentos de sus viajes en dicha red social.

“Este es mi primer proyecto después de muchos años de no atreverme a renunciar a todo para poder hacer lo que realmente me hace feliz, el entretenimiento que hago para ustedes me hace salir de mis tristezas de mis depresiones de mis ansiedades de mis inseguridades pero hoy me atrevo a jugar y mostrar cosas que soy y no soy pero que comience el juego”, fueron las palabras de Gomita al pie de una de sus únicas tres publicaciones.

Hasta el momento, la publicación de Gomita cuenta con más de 68 mil 500 likes y en ella se pueden ver mensajes de apoyo por su participación en el Hotel VIP, reality show de Canal 5 que se estrenó el miércoles pasado.

Gomita compite por un premio en efectivo con 15 famosos: Martha Figueroa, Manola Diez, Mariana Ávila, Ligia Uriarte, Tefi Valenzuela, Natália Subtil, Vielka Valenzuela, Carlos López “El Chevo”, Christian Estrada, Jorge “Burro” Van Rankin, Roberto Tello, Peewee, Silverio Rocchi, Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” y Fer Sagreeb.

Gomita da clases de Twerking al panel del Hotel VIP

Luego de que Colate Vallejo-Nágera sacó sus mejores pasos en uno de los primeros capítulos del Hotel VIP, Gomita aseguró que intentó darle clases de twerking al ex esposo de Paulina Rubio, pero el empresario no se dejó.

Quienes sí se dejaron fueron Mariana Echeverría y Luis “Potro” Caballero, conductores del panel del reality show, pues le pidieron a la también payasita que les enseñara a mover el “bote”.

Sin dudarlo, Gomita se puso de pie y comenzó a hacer su mejor twerking, contagiando a la periodista Martha Figueroa y al ex futbolista Silverio Rocchi, también participantes del reality, para levantarse a bailar.