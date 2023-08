Horóscopos semanales del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

La adicción al trabajo podría generarte problemas con tu familia y la persona con la cual compartes tu vida. Todo tiene que ir en equilibrio para que la vida fluya mejor; no te desgastes mucho, porque tu salud podría verse afectada. No prestes dinero, ya que no te lo van a pagar y después podrías necesitarlo y no lo tendrás. Ojo con los resfriados.

DÍA: DOMINGO

COLOR: PLATA

NÚMERO: 19

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Suelta ese enojo que llevas cargando y ya te está enfermando, así que grita lo que tengas guardado; no te quedes nada, tal vez no tengas la razón, pero liberarte de tus sentimientos te ayudará. Si estás buscando nuevas opciones laborales o de negocio, cerciórate primero antes de dar un paso para no tomar malas elecciones que sólo te atorarán más.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 20

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Las cosas tardan, pero cuando son para ti, se dan; para que algo germine tienes que sembrar y regar, así son los planes y proyectos. No seas tan exigente con tu pareja, le pides demasiado y eso está agotando el amor; la aceptación de tus errores ayudará a mejorar tu relación. Habrá dinero con más constancia para poder pagar tus deudas y ayudar a ese familiar.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 3

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Llegará la iluminación del cielo, ya que el universo dará la solución a los problemas que has venido cargando últimamente; todo se resolverá a tu favor. Sigue luchando por conseguir esa nueva oportunidad laboral, tienes buenas cartas, aprovéchalo. El amor anda de vacaciones y por ahora no habrá nada interesante, así que mejor diviértete sanamente.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 33

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Pon ojo en chismes en tu entorno; ten mucho cuidado, habrá alguien que se volteará en tu contra y será un momento desagradable e incómodo, cuidado cuando abras la boca. Al dinero, entre más le chilles, menos rendirá; hónralo y agradécele llegar a tus manos por tus esfuerzos, y si te llega por medio de otras personas, se tiene que agradecer más.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 6

Humberto Zurita es Virgo, cumple años el 2 de septiembre.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Sé imparcial en temas que no te incumben, por defender a los demás podrías perder mucho; hay veces que no se debe meter las manos por otros, ellos tienen que aprender a resolver sus propias historias. Dinero que ya dabas por perdido llegará de imprevisto. Cuídate de los pleitos con tu pareja, están rebasando el límite y podrían romper la relación.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 21

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Debes ponerte a crear nuevas cosas; deja atrás lo viejo, renuévate empezando desde tus sentimientos, tu forma de actuar, cambiar de casa, iniciar en otro lugar. Si esa persona que te gusta te rechaza, es parte de la vida, no siempre lo que quieres o te gusta es para ti. Cuida tu alimentación y el peso para evitar alguna enfermedad.

DÍA: MARTES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 3

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Hay veces que toca aceptar situaciones incómodas o que no son buenas para ti; deberás ser muy inteligente para salir adelante sin pedir algo a los demás. Dedícale más tiempo a tu pareja, hazle sentir que es importante para ti; una escapada a alguna playa o acampar les ayudará a renovar y fortalecer su relación. No faltará el dinero estos días.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: DORADO

NÚMERO: 54

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Los milagros existen, lo podrás comprobar ya que se resolverá ese pendiente que traes desde hace tiempo; el universo te dará esta gran sorpresa, enhorabuena. Pon equilibrio en tus gastos, están rebasando tus límites y podría causarte problemas con el flujo económico. Alguien que está lejos piensa en ti, está planeando reaparecer en tu vida.

DÍA: LUNES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 5

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Trabaja con tu intuición y vuélvete perceptivo, pon a trabajar tus sentidos y cuida no caer en los juegos de los demás; te gusta ayudar a la gente, pero ten cuidado con quién lo haces para evitar caer en la desilusión. Buena temporada económica que te ayudará a cumplir varios sueños, sólo recuerda no malgastar el dinero para que siempre fluya.

DÍA: VIERNES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 8

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

La vida presenta momentos agridulces, lo importante es saber sobrellevarlos y enfocarse en los objetivos, no en los obstáculos, verás cómo todo se acomodará. Habrá una persona del pasado que se portó mal contigo y te buscará pidiendo perdón y viendo la posibilidad de que vuelvan a ser amigos; la decisión será tuya, pero será bueno para cerrar un ciclo.

DÍA: JUEVES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 36