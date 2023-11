Horóscopos semanales del 20 al 26 de noviembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Debes reconocer siempre lo que los demás han hecho por ti; ser agradecido siempre te abrirá las puertas para todo. Recuperarás lo perdido, algo que ya dabas por olvidado regresará a ti. Todos los sacrificios que hagas serán recompensados, así que sigue luchando por lo que quieres. El amor te dará buenas sorpresas, al igual que el dinero.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 33

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Necesitarás usar tu intuición para no equivocarte en las decisiones que tendrás que tomar pronto; puede ser que sea el inicio de algo muy importante. Regresa la prosperidad a tu vida, por fin respirarás tranquilidad y podrás resolver pagos atorados. Cuida tus palabras, eres muy hiriente cuando estás enojada(o); no lastimes a los demás.

DÍA: DOMINGO

COLOR: ROJO

NÚMERO: 10

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Movimientos en tu vida: el trabajo dará un giro inesperado, pero no te espantes, no será para mal, al contrario, vendrán nuevas oportunidades y por fin alguien reconocerá lo que has hecho por los demás; siempre hace falta que alguien te lo agradezca. Cuidado con lo que hablas con los demás y cómo lo haces, puedes herir susceptibilidades.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL AQUA

NÚMERO: 1

Ludwika Paleta es Sagitario, nació el 28 de noviembre de 1978.

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Momento de poner atención en la salud, debes cuidar cómo te alimentas; el cuerpo siempre manda mensajes antes de que surja alguna enfermedad. Tienes que poner orden con tu pareja, hay límites que deben respetarse; la libertad es importante, al igual que la buena comunicación, pero no te dejes del abuso. Éxito en temas laborales y de negocio.

DÍA: SÁBADO

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 39

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Nueva oportunidad para el amor, abre tu corazón, las experiencias pasadas siempre te llevarán a una mejor relación, así que no tengas miedo; hay que vivir y aprovechar lo que la vida nos da. Siempre demandas comprensión a los demás, pero tú también deberás comprender que no todos estarán a tu disposición cuando tú lo quieras.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 4

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Deberás trabajar en tu seguridad económica; cuida el dinero que llegue a tus manos, no caigas en las trampas de los estafadores, debes estar alerta en todos los sentidos y no confiar en nadie. Vivimos tiempos muy difíciles en el mundo, por eso es importante estar pendientes de todo. El amor tendrá cambios drásticos pero necesarios.

DÍA: LUNES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 20

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Defender tu posición ante todos será una tarea difícil en el trabajo; no te dejes, demuestra con hechos y no caigas en chismes, lo mejor es hablar de frente y con la verdad. Se te cumplirá un deseo, algo que desde hace mucho querías y ahora llegará a tu vida, así que ponte feliz. La felicidad vendrá acompañada del amor de pareja.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 3

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

No confíes en todo mundo, no abras tu corazón y tu intimidad a cualquiera, recuerda que no todos piensan y actúan como tú; aprende a conocer a las personas. Cuidado con caer en tentaciones, que después podrías pagarla caro. Si esa persona te está tentando, lo mejor es poner una línea de por medio antes de que se desate un problema.

DÍA: MARTES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 40

Alberto Estrella es Libra, nació el 23 de septiembre de 1962. José Luis Ramos

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Un viaje se aproxima a tu vida, podrás realizar ese paseo que llevas tiempo queriendo hacer; ahora todo se pondrá a tu favor, disfrútalo. Necesitas nuevos comienzos en tu vida, ya deja atrás todo aquello que no es para ti. Deberás renovar desde tu casa hasta tu look, no puedes quedarte atrás y viviendo lo mismo. Cuida tu garganta.

DÍA: JUEVES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 75

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Por fin se va ese aburrimiento; busca hacer ejercicio, salir al aire libre, hacer viajes cortos, eso te ayudará a despejarte y cargarte de buena energía. Se acaba un periodo de mala racha económica, ahora vendrá el dinero que habías estado esperando, y como los gastos son más, lo mejor es poner orden y ser administrado para que no te falte.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 5

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Tienes 52 días para crear todo lo que quieres; cierra ciclos, no dejes nada al aire para que tengas esos nuevos comienzos. Cuídate de algún vecino que sólo está viendo cómo fastidiarte y hacerte enojar; no caigas en su juego. Familia de visita que te caerá de sorpresa, alguien que hace muchos años no veías y te dará mucho gusto.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 66