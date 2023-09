Horóscopos semanales del 11 al 17 de septiembre de 2023

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

No juegues al amor y menos andes rompiendo el corazón; si no estás segura(o) de lo que sientes por esa persona, lo mejor es hablar con la verdad antes de ocasionar dolor. Importantes juntas laborales te ayudarán a avanzar y podrás llegar a tus metas; tendrás el apoyo de alguien con alta jerarquía. Cuídate de los vecinos y evita futuros pleitos.

DÍA: VIERNES

COLOR: AZUL MARINO

NÚMERO: 10

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

El dinero en tu camino agarra fuerza; enhorabuena, podrás salir adelante. Tendrás una semana pesada de trabajo, hasta horas extras tendrás que cubrir, lo bueno es que te darán grandes retribuciones. Cuida mucho lo que firmas, ya sea un contrato o alguna compra, recuerda que hoy en día hay muchos fraudes, evita caer en problemas.

DÍA: MARTES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 2

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Se vislumbra un viaje largo o cambio de lugar; la vida te dará la oportunidad de moverte o comenzar en un nuevo sitio. Si quieres llegar a cumplir tus metas, lo más importante es ser constante, y esa es la clave de todo para poder tener lo que quieres. Prepárate para una nueva sorpresa que te tiene guardado el amor.

DÍA: SÁBADO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 7

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Si no te genera inspiración esa persona, pues nada va a resultar, así que debes soltar y esperar a que llegue la ideal. Trabaja y échale ganas a todo lo que hagas para que tengas buenos resultados. No te dejes llevar por las personas tóxicas que sólo hablan mal de los demás y están pendientes de la vida de otros; tú a lo tuyo.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 72

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Ahora que estás de cumpleaños, no te olvides de hacer tus nuevos propósitos para este año que comienza; también deberás soltar a aquellas personas que ya no suman en tu vida, y ya no desperdicies tu energía en proyectos que no tienen derecho ni revés. Es tiempo de darle una buena mano de gato a tu hogar para que te sientas mejor.

DÍA: JUEVES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 3

Beto Cuevas es Virgo, nació el 12 de septiembre de 1967.

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Son tiempos de superar y perdonar a esa persona que te ha lastimado y traicionado; libérate de tus rencores y sentimientos negativos para que puedas avanzar en tu camino. Vendrán nuevas oportunidades de negocio y de trabajo. Ten cuidado a quién le prestas dinero, ya que no te lo va a pagar o batallarás mucho para que lo haga.

DÍA: LUNES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 19

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

No desconfíes de todo mundo, no todas las personas son iguales, aprende a conocerlas, eso te ayudará para que puedas volver a abrir tu corazón y sentir amor. Recibirás buenas noticias laborales que te pondrán de buenas y cargarás de nuevo tu energía en positivo. Cuida mucho tus vías respiratorias estos días de cambios climáticos.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 18

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Cuidado con andar quedando bien con todo mundo, recuerda que no puedes ni debes quedar bien con Dios y con el diablo. Aprende a ser de una sola pieza para que te respeten y tengas más claridad en lo que quieres. El amor nomás no se te da como esperas, sólo debes tener paciencia para que llegue la persona ideal, que ya viene en camino.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 43

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

La suerte girará a tu favor estos días para que puedas realizar todos los planes y proyectos que traes en mente; por fin acabó la mala racha y energía que venías cargando. Alguien de tu pasado aparecerá como por arte de magia y te moverá todas las emociones. Tiempos de ahorrar y no desperdiciar el dinero, pon todo en una balanza.

DÍA: MARTES

COLOR: VINO

NÚMERO: 22

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Dinero en camino estos días, tendrás noticias importantes referentes a ganancias buenas o el pago de bonos o dinero extra; enhorabuena, podrás avanzar en tus pagos pendientes. Libérate de las malas energías y de las envidas haciendo un baño energético de hierbas que ayuden a limpiar tu aura.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 38

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Crecimiento en tu trabajo o negocio, ahora podrás incrementar tus clientes y ventas, así que no pierdas la confianza, se dará todo como cuchillo en mantequilla. Embarazo a la vista, la cigüeña podría llevar noticias a tu familia y traerá torta bajo el brazo. Cuida mucho quién entra a tu casa, recuerda que no a todos les dan gusto tus logros.

DÍA: JUEVES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 53