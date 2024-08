Hermana de Gala Montes saca las garras por las actriz y aprueba romance con Karime Pindter: Qué dijo

Hala Montes ha sido el personaje de La casa de los famosos México más compartido en redes sociales, pues usuarios de Tiklok la redescubrieron convirtiéndose en un símbolo de fortaleza femenina, sensualidad y, para algunos otros, hasta de la comunidad, pues sus coqueteos con Karime Pindter los tiene emocionados, esperando que uno de estos dias de encierro se logre un beso de amor verdadero.

En exclusiva entrevistamos a Crista, hermana de Gala, quien es apodada como Beba por la actriz.

Primero, ¿ustedes son gemelas?

No, yo tengo 30 y ella, 24.

¿Cómo se llevan como hermanas?

La verdad nunca fuimos unidas, pero ahorita hemos encontrado que tenemos muchas cosas en común y hemos encontrado que mi hermana es maravillosa, muy divertida. Me gusta mucho pasar tiempo con ella y como estamos trabajando juntas ahora, aunque ella está en La casa de los famosos, pasamos mucho tiempo conviviendo y pues ahora de alguna manera la veo diario.

¿Por qué no se llevaban bien?

Son algunos años los que nos llevamos y cuando yo era una niña, ella estaba más niña, y luego cuando creció, yo ya era una adolescente y después yo tuve a mi hija muy joven. Entonces, cuando yo ya era mamá, apenas Gala empezaba a salir de fiesta, y pues yo ya no podía.

De la noche a la mañana ya eres también una figura pública, ¿cómo llevas eso?

Ha sido abrumador, pero me gusta mucho la atención porque en general me han tirado buena onda, sí hubo un rato en que nos tiraron mucho hate y yo también lo resentí.

¿Te ha gustado cómo lo lleva tu hermana?

Sí, yo se lo dije antes de entrar: “Sé tú misma y la gente te va a amar”. Ella es muy simpática, realmente es muy divertida, yo sabía que se iban a enamorar de ella. Es muy auténtica, así es en la casa, igual, que amanece de jeta en la mañana porque se levantó de malas y anda así todo el día. Es linda con todo el mundo y yo no me preocuparía de nada.

¿También en casa es de no quedarse callada?

Sí, si le gritan, grita más fuerte. Si opinan sobre ella, ella también va a opinar, jamás se va a quedar callada. Sin duda eso algo fue algo que nos enseñaron desde chiquitas, que jamás nos quedáramos calladas ante nadie y lo llevamos al pie de la letra.

¿Cómo viviste los primeros días dentro de La Casa de los Famosos México?

Horribles, la primera semana estuve muy preocupada, la veía muy seria y obviamente la veía dormir mucho, veía que no lograba conectar con nadie y eso me preocupaba mucho. Y obviamente, pues verla llorar así, se siente feo, nadie entiende el por qué está llorando cuando dice ciertas cosas, yo sí, yo también la viví. Me dan ganas de atravesar la televisión y poder abrazarla o poder ayudarla.

¿Cómo llevaste afuera el tema de Adrián Marcelo?

Es un violentador narcisista de primera y las personas que han tenido la desgracia de convivir en sus vidas con una persona narcisista, van a entender que Adrián Marcelo es esa persona. El convivir con una persona narcisista y ver sus comportamientos a mí me pone de malas porque ya me tocó. Yo tuve una mamá narcisista, también en algún momento una pareja narcisista y ver esos comportamientos me enojan muchísimo, y más ver qué son hacia mi hermana.

¿Pensaste que pasaría a mayores?

No, yo sé que jamás va a poder con mi hermana. No hay persona que le gané en una discusión a mi hermana y más ahorita teniendo las herramientas que tiene de haber tomado terapia.

¿Qué piensas de lo que se está dando con Karime?

Ay, a mí me encantan. Obviamente a mí me etiquetan en todos los videos, me mandan todos los shippeos de Karime y Gala, los veo y digo: “Qué bonito, ojalá sí sea de verdad”.

Antes de entrar a La casa, a tu hermana se le acusaba de haber sacado del clóset a una conductora, ¿qué piensas de eso?

Afortunadamente ahorita la gente ya pudo conocerla, ella es sincera, directa, congruente y pues en la situación que comentas de Bárbara (Islas), la gente se quedó con una idea porque esa persona salió a negarlo simplemente porque se echó para atrás

Eso no significa que las cosas hayan sido como ella lo dijo. Yo sé que hubo un acuerdo previo, muchas personas están de testigo y solamente ella sabe que estuvo diciendo mentiras.