Hell and Heaven electrizará con cinco escenarios: Dónde, cómo y cuándo asistir

Uno de los festivales más importantes de América Latina se reinventa y amplía su propuesta musical. El Hell And Heaven presenta su edición 2023 con mucho metal, rock y las bandas favoritas.

Durante tres dias se vivirá esta gran fiesta musical para todas las generaciones en el Foro Pegaso, de la ciudad de Toluca, en el estado de México.

En esta ocasión, el Hell And Heaven tendrá cinco imponentes escenarios para todos los gustos.

¿Quiénes se presentarán en los 5 escenarios?

Hell Stage y Heaven Stage

En estos imponentes escenarios gemelos, se presentarán leyendas como Guns n Roses, Slipknot y Muse, con una capacidad superior a las 90 mil personas, bajo

Alternative Stage

En el Hell and Heaven prevalecerá la fusión de los géneros, por eso en este escenario habrá desde el punk y el ska con grupos como: The Casualties, Atoxxxico y Espécimen, hasta el rock gótico; en un espacio específico denominado Temple of Gods, en donde se presentarán leyendas como Lacrimosa, London After Midnight, y The 69 Eyes.

Newsblood Stage

Las nuevas bandas de México y América también tendrán su espacio y para ello se creó este escenario alternativo cargado de la mejor música del talento novel.

¿Dónde, cuándo y cómo comprar boletos?

El festival El Hell And Heaven se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso de Toluca. Las entradas está a la venta en https://fullpass.mx/hh23/hellandheaven