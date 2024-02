Guillermo Pous defiende la imagen de Eduardo Magallanes ante Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel

El abogado Guillermo Pous es el encargado de representar legalmente al maestro Eduardo Magallanes debido a que se sabe de la intención de incluirlo en la docuserie de Juan Gabriel para una plataforma de streaming que está preparando su heredero, Iván Aguilera.

“Están Apercibidos, puede haber consecuencias”

“Lo que yo hice fue notificar tanto a Netflix como a la casa productora Mezcla, así como al heredero universal y a productores ejecutivos que van a participar en la producción de este documental para hacerles saber que por ninguna razón pueden explotar la imagen del maestro Eduardo Magallanes en esta producción por no estar de acuerdo en que se le vincule”.

Sobre la posibilidad de que Magallanes sea referido, así sea con otro nombre, el abogado es tajante: “No hay manera que puedan crear un personaje que cumpla con los requisitos del maestro Magallanes y que pudiera entenderse que no lo es, es decir, el maestro fue la persona que le dio la primera oportunidad a don Alberto para ser Juan Gabriel, es decir, con él se firmó y le dio la oportunidad para lanzar el sencillo No tengo dinero, y el maestro Magallanes es quien produjo el último disco en vida de don Alberto que es vestido de etiqueta, fue una persona cercana, es la única persona a la que le autorizó escribir una biografía autorizada.

“No debe existir un personaje así, ¿puede?, sí, tienen la libertad de hacerlo porque para eso es la libertad de expresión, ¿deben?, no, porque están apercibidos, ¿qué sucede?, puede haber consecuencias y contingencias, y es por ello que lo queremos evitar”.

Sobre dichas consecuencias, Guillermo Pous señala: “Demandas civiles y administrativas por el uso no autorizado de imagen, por el uso de datos personales, por el posible uso de información confidencial, por la intromisión a la vida privada y un sinfín de oportunidades que yo tendría simplemente para defender al maestro Magallanes y no permitir que se pierdan sus derechos”.

“La parte musical es un derecho que sin duda alguna tiene Iván Aguilera y puede disponer plenamente de él”

En cuestión a la parte musical de la que el maestro Magallanes fue parte, Pous, también hace referencia: “Por cuanto hace a la parte musical, ese es un derecho que sin duda alguna tiene Iván Aguilera y puede disponer plenamente de él”.

Guillermo Pous espera que el apercibimiento realizado rinda frutos y ni su imagen ni la del maestro Magallanes sean utilizadas.

“Así como yo los notifiqué que por ninguna razón les permitía utilizar mi imagen, de igual manera lo acabo de hacer con el maestro Magallanes, más otros clientes que tengo que también ya me pidieron que iniciara acciones en contra de ellos, no lo vamos a saber hasta que se termine este producto y lo podamos ver, hasta ese momento lo sabremos, tienen la oportunidad de no hacerlo o, al contrario, podríamos argumentar una actitud dolosa porque a pesar de haberles notificado, no les importó, con lo cual podría venir este riesgo”.

Fuertes palabras las del abogado en relación al adeudo que Iván Aguilera tiene con él: “No me ha pagado; después de seis años de trabajo como albacea de la sucesión, Iván Aguilera se negó a pagarme, está demandado civilmente para obligarlo de manera judicial a que liquide los honorarios del albacea de la sucesión, no se ha puesto en contacto conmigo de ninguna manera. Iván es una persona que desafortunadamente, al igual que su padre, tenía la buena costumbre de no pagar”.