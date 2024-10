Gaby Espino confirma que dejó la soltería: “Estoy contenta y me brillan los ojos”

Gaby Espino, famosa por protagonizar exitosas telenovelas como Luna, la heredera, Más sabe el diablo y Santa diabla, ha dejado atrás la soltería, según lo reveló en una reciente entrevista en el pódcast de Camila Canabal.

Aunque la actriz, con más de 14 millones de seguidores en Instagram, no ofreció muchos detalles sobre su nuevo romance, sí dejó entrever su felicidad.

“Estoy contenta. Me brillan los ojos”, confesó Espino. No obstante, mantuvo un aire de misterio, afirmando que no revelará más información sobre su pareja: “Van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más”.

Durante la charla, la también exconductora de Telemundo reflexionó sobre el valor de la soltería como un tiempo de crecimiento personal.

“Cuando he estado soltera me he dedicado a enriquecerme yo como ser humano, como mujer, como mamá. Me he disfrutado cada etapa y esperando a que llegara la persona correcta”, compartió Espino.

Con una actitud positiva hacia esta nueva etapa de su vida, la actriz destacó la importancia de convertirse en la persona que se desea atraer, un principio que ha guiado su proceso personal hasta encontrar el amor nuevamente.