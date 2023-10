Frida Sofía no se queda atrás y también le manda mensajito a Michelle Salas

Frida Sofía no se quedó de brazos cruzados y así reaccionó a la boda de su prima, Michelle Salas.

Siguen saliendo detalles de la impresionante boda que tuvo Michelle Salas con Danilo Díaz Granado en la histórica y espectacular finca ‘Il Borro’, en La Toscana, Italia, donde Micky llegó con su novia, Paloma Cuevas en helicóptero, se mostró conmovido y hasta bailó con su hija.

Sin embargo, la dinastía Pinal ha dado de qué hablar en los últimos días, ya que mientras la modelo e influencer mexicana se casaba todo parece indicar que Sylvia Pasquel, abuela de Michelle, no pudo estar en la celebración debido a que sufrió una fuerte caída que la llevó hasta el hospital. Además, Alejandra Guzmán no se quedó con las ganas y subió una polémica imagen haciendo una señal obscena, la cual varios de sus seguidores interpretaron como una clara indirecta para su sobrina por no haberla invitado a su boda.

Ahora, Frida Sofía, hija de ‘La Guzmán’, tampoco quiso quedarse atrás y publicó una serie de polémicas imágenes en sus redes con unos misteriosos mensajes, los cuales internautas han calificado como dardos hacia su prima, Michelle Salas.

“Mis dos estados de ánimo”.

“No puedes simplemente eliminar a las personas de tu vida y actuar como si nunca las conocieras”.

Además, el periodista y conductor Gustavo Adolfo Infante señaló en ‘De primera mano’ que Frida Sofía se manifestó con una controvertida imagen.

“En el perfil de WhatsApp de Frida (Sofía), el personal pues, vean la foto que sube mi querida Frida Sofía... Parece un vestido de novia, ¿no?