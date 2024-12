Frida Sofía le mandó una explosiva indirecta a su familia tras la lectura del testamento de Silvia Pinal

La noche del pasado 17 de diciembre, tuvo lugar la lectura del testamento de Silvia Pinal, adelantándose así a la fecha que en un principio se consideró para el 15 de enero. Este trámite reunió a gran parte de su familia, aunque al igual que en el funeral, la gran ausente fue Frida Sofía, quien después de haber faltado a esta cita tan importante, reapareció en redes sociales con una tajante postura.

Frida Sofía reaccionó a la lectura del testamento de Silvia Pinal

Después de que se diera a conocer que la dinastía Pinal se encontró a tres semanas de la muerte de su matriarca, Frida Sofía, que prefirió no asistir, compartió una reflexión que para muchos se trató de una clara indirecta para Alejandra Guzmán y toda su familia.

“Me llamaron orgullosa cuando dije que no quería ir a una reunión con gente hipócrita, me dijeron egoísta cuando empecé a pensar en mí. Murmuran diciendo que estoy loca. Cuando me quedé en casa, aprendí que mi tiempo es valioso y hermoso. No tengo que compartirlo por obligación con nadie. Si no me hace feliz, ya no lo quiero y ya no lo hago. Si les molesta mi existencia, que me ignoren, que se quiten del camino, porque yo voy de frente”, se escucha en este audio.

Inmediatamente, los comentarios se llenaron de personas que le reconocieron la fortaleza con la que afrontó la ruptura con su familia materna, un proceso que aunque le ha sido difícil, está siendo más llevadero gracias a que cuenta con el respaldo de Pablo Moctezuma, su papá, y Beatriz Pasquel, su madrastra.

¿Qué le heredó Silvia Pinal a Frida Sofía?

A pesar de que la convivencia entre la "última diva del cine de oro mexicano” y su nieta se quebró durante sus últimos años de vida, se sabe que el cariño entre ellas se mantuvo intacto, especialmente por todo lo que compartieron en el pasado. Es por esto que Silvia Pinal no se olvidó de Frida Sofía al momento de redactar su última voluntad, de modo que la incluyó entre los beneficiarios de su testamento.

De acuerdo con la información recopilada por “Ventaneando”, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma será acreedora a un porcentaje del total resguardado en distintas cuentas bancarias. Adicionalmente, se reportó la existencia de un fideicomiso que será dividido en nueve partes iguales y en el que también se consideró a la joven modelo, quien actualmente radica en Estados Unidos.