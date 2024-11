Facundo recordó el agresivo enfrentamiento que tuvo con un famoso actor de telenovelas: ¡llegaron hasta los golpes!

A lo largo de casi 30 años de carrera, Facundo ha protagonizado diversas controversias en la pantalla, varias de ellas motivadas por su peculiar forma de ser, y algunas más propiciadas por terceros. Es el caso de la enemistad que habría tenido con un reconocido actor mexicano, quien aparentemente habría estallado inexplicablemente en su contra, al grado de que incluso le dio un golpe que lo desencajó por completo.

Facundo reveló que un actor lo agredió físicamente tras negarle una entrevista

Luego de que concluyera la última temporada de ¿Cuál es el bueno?, reality show con el que mostró que su sentido del humor permanece intacto, Facundo asistió como invitado al podcast “Envinadas”, donde compartió algunos secretos de su trayectoria. Entre las anécdotas que el comediante recopiló, una en específico llamó la atención de los presentes, pues se trataba de la ocasión en que “se peleó" con uno de sus colegas. Esto después de que tratara de hacerle una pequeña entrevista para el proyecto que en ese entonces conducía, sin imaginar que hacerle esta petición le valdría un fuerte altercado.

De acuerdo con los dichos del también conductor, todo esto pasó en su afán de acercarse a Sergio Sendel para que colaborara en una de las cápsulas que estaba creando. No obstante, la respuesta no fue lo que esperaba, ya que el villano de “Lo que la vida me robó" no estaba dispuesto en ese momento, por lo que se negó.

Si bien esta historia pudo concluir ahí, Facundo explicó que las cosas avanzaron debido a que le respondió con palabras altisonantes, lo que le hizo pensar que era una forma de bromear y lo incitó además a hablarle de la misma manera y decirle: ‘no seas pend#j0, es en chinga’, frase que provocó la furia de Sendel, quien inmediatamente lo refutó con una cachetada, advirtiéndole que a él no lo podía llamar de esa manera.

Facundo reveló que Sergio Sendel se le fue a los golpes tras un desencuentro Instagram

¿Qué hizo Facundo cuando Sergio Sendel le dio una cachetada?

Ante la mirada de sorpresa de Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján, las conductoras de este show, Facundo detalló que además de tomar este golpe con sorpresa, finalmente se disculpó con Sergio Sendel.

“Después del cachetadón, fue como ‘perdón, perdón’. Es bien indigno, muy indigno. Fue como ‘perdón Sergio si te ofendí'", recordó divertido el expresentador de “Incógnito”, quien ya no profundizó más en si este episodio quedó como una anécdota o si realmente le valió el inicio de una rivalidad.