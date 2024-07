Una exparticipante de ‘La Academia’ reveló que, a dos años del reality, aún no recibe su premio

Este 2024 se cumplen dos años del estreno de “La Academia 20 años”, edición especial del famoso reality de canto que conmemoró las primeras dos décadas del proyecto. Esto lo hizo aun mucho más especial y miles de jóvenes trataron de ingresar a la contienda, sin embargo, muy pocos fueron los afortunados y pudieron habitar la casa para perfeccionar sus habilidades artísticas.

Entre las aspirantes seleccionadas estuvo Cesia Sáenz, una intérprete hondureña que logró cautivar al público y al jurado noche tras noche, convirtiéndose así en la ganadora absoluta del primer lugar. Además del prestigio que le otorgó este nombramiento, se volvió acreedora del premio económico, cuyo valor ascendió al millón de pesos mexicanos, los cuales recientemente reveló, aún no puede disfrutar pues no los ha recibido.

Cesia Sáenz no ha cobrado su premio por ganar “La Academia”

Tras su paso por este famoso concurso, Cesia ha procurado mantenerse vigente en el espectáculo, por lo que no se ha limitado solo a explorar su talento interpretativo, sino que también se ha aventurado al teatro musical y la actuación, sueños que ha cumplido gracias a diversas apariciones en proyectos de la industria.

Todo esto mientras resuelve los asuntos que tiene pendientes, los cuales serían responsables de que siga sin poder acceder al millón de pesos que ganó al ser la acreedora del primer lugar de “La Academia 20 años”, tal como lo confesó en una conversación con medios hace unos días.

“No lo he podido cobrar todavía, es debido a unos papeles que tengo que sacar. Son circunstancias complicadas, pero ya lo estamos solucionando”, explicó Cesia, dejando en entendido que no es que haya recibido negativas de la producción para poder cobrar esta jugosa suma, sino que al no ser originaria de México, las exigencias para poder acceder a una cifra de esta magnitud son mucho más estrictas.

Cesia ganó el primer lugar de “La Academia 20 años” Instagram

¿Regresará al reality que le cambió la vida?

Sobre si tiene pensado realizar algún tipo de aparición especial de “La Academia” ahora que está por estrenarse su nueva temporada, Cesia únicamente se limitó a decir que “podrían verla por ahí", lo que ha hecho especular sobre la inclusión de exacadémicos en esta edición que contará con la conducción de Jaime Camil.