Estrella de ‘Rocky II’ y ‘Viernes 13' perdió la vida: De qué murió

Un famoso actor que tuvo una carrera prolífica que abarcó más de tres décadas, apareciendo en más de cincuenta títulos de cine y televisión falleció tras no poder ganar la batalla contra una terrible enfermedad.

El estadounidense Whitney Rydbeck, falleció a los 79 años, se dio a conocer la tarde del sábado 20 de julio.

La estrella de Hollywood comenzó su carrera en la década de 1970, destacándose en programas de televisión como “Scrubs”, “7th Heaven”, “Star Trek: The Next Generation” y “Buck Rogers in the 25th Century”.

Sin embargo, la fama mundial la alcanzó con sus participaciones en en la películas Viernes 13 II, con su papel ‘Roy y en Rocky II como ‘the sound man’,

Rydbeck también fue conocido por su trabajo como director y por sus contribuciones a la educación teatral, siendo profesor en varias instituciones. Su legado en el mundo del entretenimiento y su impacto en la educación artística perdurarán en la memoria de muchos.

¿De qué murió?

El actor falleció, según informó The Hollywood Reporter, a causa de complicaciones de cáncer de próstata. Tenía varias semanas en cuidados paliativos en Chatsworth, California, Estados Unidos.

“No solo perdimos a un comediante y actor verdaderamente divertido… sino a uno de los seres humanos más bondadosos que he conocido”, expresó el director de cine, Tommy McLoughlin.