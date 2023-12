Este es el curioso método de Christian Nodal para bajar de peso

Christian Nodal se ve mucho más delgado en sus fotos más recientes: los fans están de acuerdo en ello, y el cantante no dudó en detallar el saludable método que está siguiendo.

Este 2023 ha estado lleno de éxitos tanto en el plano profesional como en el familiar para Christian Nodal, y es que aparte de convertirse en papá por primera vez al lado de su novia Cazzu , el cantante se ha comenzado a preocupar más por su imagen, y es que además de comenzar a remover los tatuajes de su cara , ha optado por cuidar más su peso.

En una entrevista reciente, el famoso reveló el novedoso método que ha estado siguiendo para bajar de peso. ¿Cómo logró Christian Nodal perder algunos kilitos en cuestión de meses?

EL FAMOSO MÉTODO QUE SIGUE CHRISTIAN NODAL PARA BAJAR DE PESO

Fue durante una charla con el programa La Resistencia que Christian Nodal reveló cuál fue la técnica que hizo que perdiera peso de forma radical; incluso, se comenzó a rumorar que el cantante estaba enfermo, algo que fue desmentido por él mismo:

“Yo hago ayuno intermitente. Estoy muy feliz, contento”

“Yo hago ayuno intermitente. Estoy muy feliz, contento. De verdad pensé que nunca lo lograría, pero aquí estoy, más delgado y guapo”, reveló Christian Nodal, quien detalló que practica un ayuno de 12 horas y cena temprano como parte de esta disciplina.

Pero no sólo eso: Christian Nodal también aseguró que tuvo que decirle adiós a otros “gustitos” para lograr su objetivo.

“Me despegué del alcohol, un poco. Realmente lo hago para disfrutar del momento con las personas. No voy a tantas fiestas porque me voy a acabar, la verdad estoy cuidándome”, señaló.

¿QUÉ ES EL AYUNO INTERMITENTE?

El ayuno intermitente es una técnica que se ha puesto de moda en los últimos años como una opción para perder peso y desintoxicar el cuerpo que consiste en no comer durante un cierto periodo cada día o cada semana. Hay varios enfoques que pueden seguirse de acuerdo con las necesidades del interesado: