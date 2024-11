¡Escándalo! Una famosa influencer fue detenida tras supuestamente robar un supermercado: los detalles

Muchos influencers y celebridades en internet se dedican constantemente a presumir una vida de fantasía, repleta de lujos y comodidades. No obstante, si algo está claro, es que las cosas no siempre son como parecen y, en ocasiones, este estilo de vida no es más que una fachada que siempre corre el riesgo de derrumbarse.

Precisamente esto es lo que le pasó a una reconocida personalidad de las redes sociales, quien resultó aprehendida luego de que se pusiera en evidencia su presunta participación en un robo.

Quién es Marlena Velez, la mujer detenida por robar una tienda en Estados Unidos

Marlena Velez es una influencer y tiktoker estadounidense, conocida principalmente por su contenido dedicado al cuidado del hogar, maternidad y estilo de vida. Tan solo en su perfil de TikTok, cuenta con 361 mil seguidores, mismos que solían admirar su dedicada rutina y constantes visitas a supermercados.

Hace un par de días y luego de que se siguiera su comportamiento en línea, se llevó a cabo su detención, al determinarse que era la responsable de una serie de robos en tiendas de la cadena “Target”, a donde solía acudir con frecuencia para realizar costosas compras, que hoy se sabe, podrían no ser del todo legales.

La tiktoker Marlena Velez fue identificada como la responsable de una serie de robos en supermercados Instagram, TikTok

¿Por qué Marlena Velez fue culpada por este delito?

Sobre la manera en que su modus operandi quedó en evidencia, los primeros reportes indican que parte de las pruebas con las que se le inculpó se encontraban en sus redes sociales. Lo anterior ya que a través de su contenido se dedicaba a presumir varios de los artículos y mercancías que extraía de forma ilegal de diversos centros y mercados.

Por otra parte, la situación legal de Marlena Velez todavía es incierta, ya que si bien información de Distractify expuso que sí logró acceder a una fianza para llevar su proceso en libertad, todavía tendrá que enfrentarse a un juicio el próximo 10 de diciembre.