Entre lágrimas, Cristina Pacheco se despide por graves problemas de salud

Llega el fin de una era en la pantalla mexicana.

Cristina Pacheco ha puesto en pausa su trabajo en los medios de comunicación, luego de más de 50 años de trayectoria, debido a graves problemas de salud.

Así lo compartió la propia escritora, periodista y conductora mexicana, de 82 años, en su emisión de este viernes de ‘Conversando’ en Canal 11.

La querida presentadora, originaria de San Felipe, Guanajuato, que marcó un antes y un después en su manera de entrevistar y hacer reportajes de la vida cotidiana de la CDMX y de otra partes de la República Mexicana, con sus programas ‘Conversando’ y ‘Aquí nos tocó vivir’ en Canal 11, así como en la radio y prensa escrita, mandó un emotivo mensaje a sus televidentes.

“Agradecer su apoyo, su presencia, su solidaridad. Han estado en momentos difíciles como éste. Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo que me está enfrentando la vida, no es fácil. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones, han sido ricas, divertidas e inesperadas”, expresó la conductora sin detallar cuál es el padecimiento que tiene.

También puedes ver:

Michelle Rodríguez presume su nueva figura en entallado vestido

Carlos Rivera aparece por primera vez cargando a su hijo León

Alejandra Guzmán calla a Mayela Laguna sobre acusaciones de abuso en contra de su papá