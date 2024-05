Elizabeth Gutiérrez reveló que le gustaría mudarse de ciudad: ¿William Levy influyó en su decisión?

Dos meses después de su separación oficial de William Levy, Elizabeth Gutiérrez se encuentra totalmente decidida a continuar con su vida y retomar algunos proyectos que había postergado en los últimos años. Es así que la actriz y conductora se reincorporó casi de inmediato a la televisión, pues ha recibido múltiples ofertas de diferentes lugares, entre las cuales habría un par que le exigirían establecerse en un lugar distinto al que está acostumbrada.

Elizabeth Gutiérrez dice que le gustaría cambiarse de ciudad, ¿por William Levy?

Aunque la gran parte de su vida la construyó en Miami, ciudad que también vio nacer y crecer a sus hijos, la artista estadounidense no está casada con la idea de vivir ahí por siempre, especialmente ahora que no hay nada que la ate a este lugar. De modo que no desecha por completo el escenario de mudarse o aceptar propuestas profesionales que impliquen un cambio de residencia.

Así lo confesó recientemente a las cámaras de Despierta América, emisión en la que se sinceró sobre qué es lo que espera de su futuro cercana y se mostró emocionada por todas las cosas que están por venir, incluyendo una posible mudanza o hasta la llegada de un nuevo amor.

“Toda mi familia está allá, así que obviamente sería ideal para mí trabajar y vivir ahí, para mis hijos también”, contó Elizabeth, refiriéndose a que el destino predilecto sería Los Ángeles por todos los círculos de apoyo con los que cuenta en esta parte del país.

La también actriz omitió hablar acerca de su expareja y si él de alguna manera influyó en que creciera su deseo por conocer otras tierras. Esto ya que a pesar de que las cosas con William Levy no terminaron de la mejor manera, comparten el deseo de ver plenos y felices a sus hijos.

Elizabeth Gutiérrez recientemente estrenó su nuevo departamento, en el que vive con su hija Instagram

¿Tiene un nuevo romance en puerta?

Sobre qué tan probable es que vuelva a enamorarse, Elizabeth aseguró que siempre se siente rodeada de amor y expresó que el enamoramiento es un sentimiento que disfruta, dejando ver que a pesar de su mediática separación, no le huye al compromiso.