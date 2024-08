El look de Ricardo Peralta en LCDLFM no pasó desapercibido: los mejores memes de su llamativo atuendo

La noche del pasado domingo estuvo llena de emociones para todos los participantes de LCDLFM, quienes vivieron la segunda ronda de eliminaciones, un momento que enfrentó a Shanik Berman, Karime Pindter, Arath de la Torre y Gala Montes. Previo a que se diera a conocer al siguiente expulsado, se llevaron a cabo los posicionamientos, los cuales trajeron de la mano algunos momentos inolvidables, como el duro mensaje que Ricardo Peralta emitió en su turno de explicar quién quería que se fuera y por qué.

Y es que además de lo severo que fue con Karime, para el público fue inevitable ignorar el peculiar look que vistió, mismo que no solo fue lo más comentado, sino que inspiró la creación de divertidos memes que se viralizaron en redes.

Los memes más creativos basados en el atuendo de Ricardo Peralta en LCDLFM

Parece que Ricardo Peralta esta disfrazado de tortuga ninja #LaCasaDeLosFamososMx #lcdlfmx2 pic.twitter.com/titxlnvLKp — David Lara 🎬 (@hdma0415) August 5, 2024

Qué le dijo Ricardo Peralta a Karime Pindter

Adicional a los comentarios por su peculiar outfit, el influencer fue severamente criticado por la forma en que se dirigió a Pindter al momento de decirle que quería que ella resultara eliminada. Esto ya que desde hace días, hay quienes consideran que está teniendo una actitud sumamente hostil con su compañera, con la que hasta antes del show, aseguraba tener una buena amistad.

“Karime, hoy estoy frente a ti porque quiero hacer saberte a ti y al público, que no soy una persona hipócrita. Con esto te hago saber que cualquier pacto que haya existido, hoy deja de ser válido. Para mí esta semana fue muy fuerte; le exigiste, le rogaste, le pediste una entrevista a Adrián Marcelo y siento que hay muchas cosas en tu personalidad que no son orgánicas. Escuché cómo sueles utilizar a las personas y a mí es algo que no me gustaría que me pasara”, expresó Peralta, ante la mirada de incredulidad de la antigua participante de Acapulco Shore, quien se limitó a decir que estaba segura, no conocía bien su historia y por eso decía estas cosas, pero que respetaba su pensamiento.