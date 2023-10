El exparticipante de MasterChef que diseñó el vestido de Stephanie Salas para la boda de Michelle Salas

Stephanie Salas dejó el diseño de su vestido en manos de un compañero de MasterChef Celebrity

Stephanie Salas recurrió a un exparticipante de MasterChef Celebrity para el diseño del vestido que usó en la boda de su hija, Michelle Salas, fruto de la relación que tuvo en el pasado con Luis Miguel.

La cantante, de 53 años, confió en las manos de su amigo, el diseñador David Salomon, quien formó parte de la temporada del reality de cocina donde también participó Salas.

El vestido pertenece a la colección Mercedes Benz Fashion Week SS 2014 Fortuna, del diseñador mexicano de origen libanés, quien le agradeció a su amiga por lucir uno de sus diseños de noche: “Gracias Steph por hacerme parte de este momento tan importante para tu familia”, escribió al pie de una publicación de la también actriz.

Aunque ya se conocían y coincidían en eventos de moda, Stephanie Salas y David Salomon formaron una gran amistad al salir de MasterChef Celebrity, el reality culinario de TV Azteca, donde Germán Montero resultó el ganador de esa primera temporada.

Stephanie y el diseñador yucateco no perdieron contacto, por lo que la ex de Luismi no dudó en acercarse a él para lucir espectacular en el día más importante de la vida amorosa de su hija mayor.

Stephanie Salas celebra la felicidad de su hija, Michelle Salas

“A tu lado siempre hija mía. Deseo todo el amor y la felicidad siempre para ustedes, Michelle y Danilo. Los amo, que vivan los novios”, escribió Stephanie Salas al pie de una selfie de fotografías de la boda de su primogénita.

La intérprete de ‘Ave María’, éxito de 1992, también agradeció la compañía de su novio, el actor Humberto Zurita, quien incluso posó en las fotos familiares: “Te amo Humberto Zurita, gracias por estar presente a mi lado en este momento tan importante en mi vida”.