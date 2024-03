El conmovedor mensaje que dio Ricardo Casares tras dejar el hospital en el que estuvo internado

Ricardo Casares Venga la alegría y que lo mantuvo entre la vida y la muerte; ahora, el presentador continuará con su proceso de recuperación en casa.

Fue el pasado 26 de febrero que Ricardo Casares fue sometido a un cateterismo de emergencia luego de que presentara un fuerte dolor en el pecho y en la mano derecha.

El conductor permaneció unos días en terapia intermedia y, como evolucionó favorablemente, los especialistas le dieron el alta médica, por lo que volvió a su casa a continuar con una serie de cuidados especiales.

“ME VOY LLENO DE VIDA": RICARDO CASARES

Fue en un audio difundido por el programa Ventaneando la tarde de este lunes que Ricardo Casares confirmó que ya estaba en su casa, al tiempo que agradeció a sus fans las muestras de cariño que recibió a lo largo de la semana.

“Hace una semana llegué muriéndome y hoy me voy lleno de vida, de ganas, de sentimientos”

“Contento porque me dan de alta hoy. Hace una semana llegué muriéndome y hoy me voy lleno de vida, de ganas, de sentimientos y son sentimientos encontrados”, aseguró el conductor .

“Son muchas cosas... Es un sentimiento de gratitud, de oportunidad maravillosa. Mis doctores tendrán que responder a la pregunta de ‘¿por qué me pasó esto?’ Yo quiero responder la pregunta de ‘¿Para qué me pasó esto?”

“Siento una responsabilidad grande de ser mejor, de dar un mejor legado. La perspectiva que te da un infarto a los 43 años es grande”, expresó el presentador de Venga la alegría, quien se mantuvo optimista sobre su recuperación.

“SE ME ROMPIÓ LA PIEL DEL CORAZÓN...”

En el programa Venga la alegría, los conductores del matutino tuvieron la oportunidad de reunirse en la sala para saludar a Ricardo Casares, quien reapareció en el programa a través de un video en donde se vio más recuperado.

“Cuando salí de Televisión Azteca y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”

“Ha sido la semana más dura de toda mi vida, hace una semana exactamente me estaban operando, me estaban salvando la vida… Cuando salí de Televisión Azteca y vi el tráfico, pensé que me iba a morir, pensé que no íbamos a llegar”, aceptó Casares, al tiempo que agradeció el apoyo de sus compañeros , sobre todo el que le otorgó Dani, un miembro de la producción.

“Dani, cuando te vea, hermano, no te saques de onda, te voy a dar el abrazo más grande del mundo. Eres mi héroe. Para la gente que nos ve, Dani fue la persona que me trajo al hospital en la hora pico en la Ciudad de México. Cuando salí de Televisión Azteca y vi el tráfico, Dani, pensé que me iba a morir”, señaló el conductor.

Asimismo, Ricardo Casares reveló que sufrió un desgarre, algo que no es tan común en un infarto cardíaco: “A mí se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable, hay gente a la que no le pasa eso”, concluyó.