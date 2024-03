Édgar Vivar pasará seis meses en cama: Conoce por qué

A sus 75 años, Édgar Vivar se encuentra en un gran momento profesional, pues los proyectos no paran de llegarle, sin embargo, en términos de salud no anda tan bien, por lo que en los próximos meses deberá someterse a una cirugía que lo mantendrá seis meses en cama.

“Ando un un poquito mal la columna vertebral, pero ahí vamos. Tengo una desviación importante, producto de las caídas. La última la tuve en Brasil. Pero no hay nada que no se pueda corregir con una operación. El factor tiempo es lo único que me detiene”, expresó el actor durante su participación como padrino de la nueva temporada de Teatro en breve, que se realiza en la casa del Indio Fernández.

El actor asegura que la intervención quirúrgica la postergado por mucho tiempo, pero ya es momento de atender los problemas que le dificultan algunas actividades cotidianas.

“Yo he estado cuatro veces en terapia intensiva, no me asustan los hospitales, ni nada de eso. Estudié medicina y he estado en contacto con el dolor humano, con la muerte, que es lo único seguro. Entonces, cuando hace falta una cirugía, pues hay que hacerla. La muerte no me da miedo, pero tampoco tengo mucha prisa de enfrentarla”. Según el artista, debe buscar tiempo para la rehabilitación, por lo que, seguramente, programará algunos proyectos.

Ahora que vuelve al tapete el tema de Chespirito, el recordado Señor Barriga de El Chavo del 8 aseguró que jamás dimensionó el éxito de la comedia que le dio la vuelta al mundo y lo hizo famoso.

“Nunca pensé en el impacto que iba a tener el programa, ha sido una sorpresa para mí lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, soy el principal sorprendido, pero siento la satisfacción, el compromiso con la gente, con el público. Que todavía me sigan llamando, me sigan convocando para trabajar, eso me hace sentir agradecido con la gente, con Dios, y bueno, aquí seguimos todavía”.

A Roberto Gómez Bolaños, el artífice el fenómeno Chespirito, siempre lo tiene en mente. “No pasa un día en el que no recuerde a Roberto, en que no lo evoque, sobre todo al amigo, maestro y al ser humano. Ahí está su obra, yo espero que se pueda llegar a un arreglo, que los derechos de transmisión se flexibilicen, eso no está en las manos de uno, yo lo único que deseo es que vuelva”, dijo sobre el programa que desde el 3 de agosto del 2020 dejó de verse en los diferentes canales donde aún se transmitían, siendo un aproximado de 20 países que perdieron la señal, incluyendo sus dos principales mercados: México y Brasil.

No seguir “facturando”, aunque sea poco, es algo que lamenta Vivar. “Si no hay repetición desde hace cuatro años, no se cobra nada, además, la ley de intérprete contempla pagar la décima parte de lo que se cobró en aquel entonces, por eso es más bien un cobro simbólico”.

Pensar en que Édgar ha amasado una gran fortuna gracias a su trabajo en los programas de los 70 y 80 está alejado de la realidad. “No hay regalías ahora, ya no. No recibo nada. El trabajo me dejó el cariño, la satisfacción, el poder llegar a más de 40 países, la oportunidad de trabajar todos los años en Brasil, de tener proyectos en Guatemala, El Salvador”, dijo el histrión a TVyNovelas.

Para el artista, era muy importante ponerle fin a algunos espectáculos que ya eran parte de un ciclo que necesitaba cerrar.

“Era una gira de despedida de presentaciones personales, pero no pienso retirarme, solo dejo las presentaciones personales. Yo espero seguir trabajando, haciendo televisión, cine. Pero presentaciones personales son muy agotadoras para mí, el viajar, el cambio de altura, por eso, 2023 fue último año que lo hice”.

Ahora que fue invitado a la apertura de un proyecto teatral, el artista manifestó su buena intención de apoyar a la generación de relevo. “Ya estoy para darle la estafeta a toda esta gente nueva que está comenzando, pero que bueno que sigan haciendo teatro, para mí es un enorme gusto y me conmueve profundamente ver que sigue el entusiasmo por el teatro”.