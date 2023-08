¿Dónde se habrían conocido Serrath y Poncho de Nigris?

Mientras Poncho de Nigris no se acordaba del nombre de Serrath en LCDLFM, la actriz recordó los detalles de su primer encuentro

Serrath, la actriz que aseguró tener audios comprometedores de Poncho de Nigris, reveló cuándo y dónde conoció al ex participante de La Casa de los Famosos México, quien dijo no conocerla dentro del reality show.

Según contó Serrath a la revista TVyNovelas, ella y Poncho se conocieron en el año 2020, y hasta el regiomontano le habría pedido ayuda para difundir sus canciones en las redes sociales.

“Tuvimos la oportunidad de estar con muchos influencers reconocidos, compartimos la misma mesa, grabamos contenido juntos y siempre me pidió apoyo para que yo lo ayudara a promocionar sus canciones, entonces si él lo hacía es porque sabe que tengo más de seis millones de seguidores en mis redes sociales y que se haga que no me conoce es una bajeza”, declaró.

Poncho de Nigris estaría en serios problemas con su esposa Marcela Mistral; Serrath asegura tener pruebas contundentes Instagram

Serrath sobre Poncho de Nigris: “Me echaba sus miraditas, medio coquetonas”

Antes de conocer en persona a Poncho, Serrath recordó que ya sabía quién era porque él la empezó a seguir en sus redes e incluso, el ex de Irma Serrano le había mandado un mensaje privado.

“Yo posteé un video con una de sus canciones y él me escribió para agradecerme. Yo luego de este evento que te comento voy a Monterrey, en 2021, conocí a su esposa, me invita al restaurante que tienen y nos hicimos cercanos, grabamos videos, hicimos algunas historias”, contó la ex participante de ‘Enamorándonos’.

Además, “Poncho me echaba sus miraditas, medio coquetonas, cuando estaba solo, Marcela era cordial, me mandaba bendiciones y buenos deseos, pero ahorita los dos me bloquearon, me seguían en redes y ahora se hacen los que no me conocen”, agregó la también modelo en la entrevista.