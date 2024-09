¡Escándalo! Quién es DJ Tokio, el artista que demandará a Brenda Bezares por plagio en su nueva canción

Brenda Bezares fue señalada de plagio en su nueva canción “Quédate”, en medio del triunfo de su esposo, Mario Bezares, en “La Casa de los Famosos México”. Se trata de DJ Tokio, un músico que afirma que la también actriz usó sin permiso un éxito que para su grupo es muy importante.

Fue a través de una entrevista en el programa “Chisme TV” donde el DJ amenazó a la esposa de Mayito de demandarla por lanzar el cover de la canción sin una autorización, después de que este intentara arreglarlo con ella.

“Esta presentándose con una canción que no le pertenece, no está autorizada para utilizar, diplomáticamente hablé con ella para llegar a un buen término; no quiso, me mandó a hablar con su representante y disquera, se está colgando de una rola que se lanzó hace 20 años y que ha sido parte fundamental de nuestras presentaciones”, expresó el artista musical.

DJ Tokio es un artista que ha participado en eventos para animar al público, principalmente en las marchas de la comunidad LGBT, en donde presentan su canción “Quédate” como una clase de himno para su agrupación. En Instagram, cuenta con 15.7 mil seguidores.

Así suenan las canciones de DJ Tokio y Brenda Bezares:

¿Qué respondió Brenda Bezares a la acusación de plagio de DJ Tokio?

Brenda Bezares respondió a las acusaciones de DJ Tokio por su canción del cover “Quédate”. La esposa de Mario Bezares dijo contundente que “no es plagio en ningún momento, sino un cover” y que se le pagarán las regalías.

La también modelo expresó: “Yo tengo mis canciones y ni siquiera les quiero dar foco a esto, porque la neta es que el cuate éste me está chantajeando. Eso no se arregla así. Eso es a través de las disqueras. Él es con su casa productora y yo con la disquera. Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí”.

Desde la polémica acusación, la canción de Brenda fue bajada de las plataformas de streaming y ya solo esperaremos para ver qué pasa con el caso.

Mientras tanto, la celebridad estará enfocada en la emoción de que su marido haya conseguido los 4 millones de pesos al ser el ganador de “La Casa de los Famosos México”.