DJ Gordo fue víctima de la delincuencia en México: le robaron su camioneta y hasta su pasaporte

DJ Gordo, un famoso productor musical guatemalteco, vivió una amarga experiencia en México luego de que fuera víctima de la delincuencia en donde hasta perdió su ropa y sus papeles migratorios.

El músico guatemalteco, cuyo verdadero nombre es Diamanté Anthony Blackmon, tuvo su primera gira por varios países de Centroamérica; sin embargo, durante una parada que hizo en México se llevó una amarga sorpresa al sufrir el robo de su camioneta.

Fue a través de sus redes sociales que DJ Gordo contó cómo, al salir de una fiesta en México, se percató de que su camioneta había desaparecido y, aunque lograron ubicar al vehículo luego de unos minutos a un lado de la carretera, éste ya estaba totalmente calcinado.

Como si esto no fuera suficiente, el músico le detalló a sus seguidores que no sólo perdió su camioneta, sino también otros objetos de valor que estaban resguardados en el maletero de la misma: esta es la historia.

DJ GORDO ENCONTRÓ SU CAMIONETA CALCINADA TRAS UNA FIESTA EN MÉXICO

En su cuenta de Instagram , DJ Gordo le explicó a sus fans de Uruguay por qué no podría asistir al concierto en ese país sudamericano en la fecha acordada. Su post estuvo acompañado de una fotografía de su camioneta totalmente dañada por el fuego.

“Quemados mi pasaporte, mi computadora que tenía mi álbum, mi ropa. No tengo ropa. No tengo tarjetas. Me quitaron todo”

De acuerdo con lo narrado por el músico guatemalteco, debió cancelar su concierto en Uruguay debido a que las llamas también consumieron su pasaporte y otros papeles migratorios, así como una computadora, ropa y otros objetos valiosos. Incluso, el famoso expresó su temor de no poder regresar a los Estados Unidos ante la falta de documentación.

“Ayer, en México no pudimos encontrar el coche después de la fiesta. íbamos al aeropuerto para agarrar mi vuelo a Punta del Este y no pudimos encontrar el coche y, 30 minutos después, encontramos el coche quemado, a un lado de la carretera, con todas mis cosas adentro”, narró DJ Gordo en un video corto incluido en su post.

“Quemados mi pasaporte, mi computadora que tenía mi álbum, mi ropa. No tengo ropa. No tengo tarjetas. Me quitaron todo. No tengo nada”, se lamentó DJ Gordo.

¿DJ GORDO PUDO VOLVER A ESTADOS UNIDOS?

Luego de varias horas de incertidumbre, DJ Gordo tranquilizó a sus fans al comunicar que, finalmente, pudo regresar a Miami gracias al apoyo de las autoridades de México y Estados Unidos, quienes le brindaron las facilidades para viajar a pesar de no tener sus papeles migratorios.

DJ Gordo prometió reponer su concierto en Uruguay una vez que arreglara su situación migratoria. Hasta el momento se desconoce si su equipo ha interpuesto una denuncia formal por este hecho, sobre todo porque el músico confirmó que alguien había estado usando sus tarjetas bancarias.