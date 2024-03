Daniel Bisogno vuelve a aparecer en Ventaneando: “Vamos a salir de esta” ¡VIDEO!

Daniel Bisogno sigue mejorando su salud y rehabilitándose, luego de permanecer más de cuatro semanas internado en un hospital de la Ciudad de México por una grave infección pulmonar.

El querido conductor de Ventaneando estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, durante varios días debatiéndose ente la vida y la muerte. Afortunadamente, fue dado de alto y sigue su recuperación desde casa.

La tarde de este viernes 22 de marzo, se comunicó vía videollamada con sus compañeros del programa de espectáculos de Azteca Uno, a quienes les agradeció su apoyo.

“Estamos fuera de todo tipo de peligro en cuanto a la infección tan fuerte que tuve, que abarcó pulmón, que abarcó tórax, empezó en el estómago y se subió al pulmón, pero estuve varios días con tratamiento fuerte y logramos salir de ahí, logramos irnos a terapia intermedia y luego ya, aquí en la casa, que no sé dónde está peor, no sé dónde hago más corajes”, expresó.

Luceindo más delgado y con el buen sentido del humor que lo caracteriza, el también actor bromeó: “Tengo más portadas que Ninel Conde, más ingresos al hospital que doña Silvia Pinal, no cualquiera”

“El Muñeco”, como se le conoce de cariño, comentó que la infección abarcó hasta el pulmón. “Ahorita estamos en un muy buen momento, ya con todos los resultados que han salido hasta el día de hoy y miren que me han hecho, no sabe usted cuántos estudios me han hecho, no hay número”, dijo.

Finalmente pidió a su público no creer en noticias falsas que aseguran que él está grave.

“Vamos a salir, estamos saliendo de esta y tienen Bisogno para rato (...) pero nada más que no se les olvide que acá ando”, aseguró.