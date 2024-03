Consuelo Duval al quirófano: ¿qué la pasó a la actriz?

Hace un par de semanas, Consuelo Duval reveló que su vesícula no estaba en buen estado, por lo que tenía que ser atendida por especiales lo más pronto posible para evitar complicaciones en su salud.

Ahora, la actriz compartió a través de sus redes sociales que ya se solucionó su problema. “Me mandaron muchos mensajes de amor y cariño, por eso les digo que ya me curé. Ya me quitaron la vesícula, estaba toda llena de lodo, estaba tantito de explotar y ahí sí que no la contaba”, reveló Duval en una historia de Instagram.

La conductora del programa El retador bromeó con sus seguidores y les pidió no preocuparse porque ya lo peor había pasado. Estaba bien atendida y siguiendo los protocolos correspondientes.

“Me siento achacosa, pero consentida, gracias al doctor, al hospital. Ya me voy para mi casa”, compartió la comediante de éxitos como Tal para cual y La hora pico.