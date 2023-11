Cómo llegó Melissa Flores a convertirse en la representante de Mexico en Miss Universo 2023

Este 18 de noviembre, Melissa Flores

Con 25 años, Melissa Flores se posiciona en el top 10 de las preferencias en las principales casas de apuesta; sin embargo, la joven todavía no canta victoria y prefiere mantenerse enfocada en lo que viene.

“Me siento muy contenta, emocionada y preparada para representar orgullosamente a nuestro México lindo y querido”, señaló Melissa en entrevista exclusiva para TVyNovelas, en donde aseguró que, más que presión, siente orgullo y, por supuesto, mucha emoción.

¿Cuál fue el camino que recorrió Melissa Flores hasta llegar a Miss Universo 2023? La michoacana nos contó un poco de su preparación y las personas que la han ayudado a estar en el sitio que ocupa actualmente en el mundo de los concursos de belleza .

MELISSA FLORES Y EL LARGO CAMINO HACIA MISS UNIVERSO

¿Cómo fue que Melissa Flores comenzó a triunfar en los concursos de belleza? Para la michoacana, todo se le fue dando de manera natural:

“Yo estuve enfocada en otras cosas, como el modelaje, pero ahora que se dio la oportunidad de los certámenes de belleza me encantó; yo empecé en mi municipio, en Venustiano Carranza, como reina de la feria, y desde ahí, varias personas me empezaron a llamar para los certámenes”, recordó Melissa para TVyNovelas.

Por otra parte, la modelo reconoció que el apoyo de su familia, sus amigos y sus profesores ha sido determinante en su carrera:

“Mi familia, mis amigos, mis dos hermanos están muy orgullosos, contentos, se va una porra muy grande a El Salvador, yo creo que serán unas cien personas que viajarán desde México para hacerme barra en esa noche tan especial”, aseguró.

La mamá de Melissa siempre la ha impulsado a cumplir sus sueños y la acompaña cada vez que puede. REDACCIÓN TVYNOVELAS

UNA ARDUA PREPARACIÓN HACIA MISS UNIVERSO

Sobre su preparación previo a Miss Universo, Melissa reconoció que han sido meses pesados, pero con una enorme enseñanza:

“Me he involucrado en el diseño del vestuario que voy a llevar, también he tomado clases de oratoria, pasarela y cultura general”

“Tengo dos meses de entrenamiento, prácticamente me he involucrado en el diseño del vestuario que voy a llevar, también he tomado clases de oratoria, pasarela y cultura general, entre otras cosas más. Se puede decir que ya tenía algo de experiencia porque llevo mucho tiempo en esto, y ahorita fue cuestión de pulir detalles”, señaló la michoacana.

Además de brillar en los concursos de belleza, Melissa Flores cuenta con una impecable preparación académica, pues es egresada de la Universidad Contemporánea de las Américas del municipio de Sahuayo de Morelos como licenciada en Psicología.

Actualmente, la joven se especializa como profesional en la rama de la cosmética, además de ser la actual directora de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Venustiano Carranza. Como ves, ahora los concursos de belleza son mucho más que sólo una “cara bonita”.