Christian Nodal se sinceró y lanzó una insólita declaración sobre los romances que tuvo antes de Ángela Aguilar

Christian Nodal se volvió sumamente cauteloso con su intimidad tras las críticas que recibió por su romance con Ángela Aguilar, una postura que parece, seguirá manteniendo de manera indefinida. Esto incluye ya no mirar hacia atrás, pues según declaró recientemente, no tiene ni la más mínima intención de hacer cualquier tipo de comentario respecto a las mujeres con las que en algún momento compartió su vida, puesto que tiene una razón muy importante para preferirlo así.

Christian Nodal reveló por qué ya no quiere hablar de su pasado sentimental: ¿problemas con Ángela Aguilar?

A través de las cámaras de “Venga la Alegría”, Christian Nodal fue muy claro respecto a su negativa para mencionar las relaciones que tuvo en el pasado, antes de que se enamorara perdidamente de Ángela Aguilar. Más allá de que este sea un tema que le cause problemas con su ahora esposa, el cantante considera que simplemente ya no tiene sentido, puesto que cada uno de los personajes en cuestión ya tiene una vida muy aparte, además de que a él no le interesaría desmentir ninguna versión en torno a estas cuestiones.

“Todas las personas que han estado involucradas, y con las que yo me he involucrado, ya tienen su vida. Ya todo el mundo está siguiendo su rumbo. A mí no me interesa meterle el pie a nadie, no me interesa. Yo creo que ya quien quedó como el bueno, el malo, la mala, ya está de más. No quiero enfocarme en eso”, señaló, reiterando que, al menos de su parte, no habrá novedades referentes a esta parte de su historia.

Christian Nodal ya no está interesado en hablar de viejos amores Instagram

¿Quiénes son las exnovias de Christian Nodal?

El pasado amoroso del cantante es más que conocido, pues desde 2018, año en el que ganó fama mundial gracias al tema “No te contaron mal”, sus relaciones se volvieron también un tema de interés para sus millones de fanáticos en todo el mundo. Esta lista de “examores” incluye nombres como Estibaliz Badiola y María Fernanda Guzmán, con las que vivió una historia lejos de los reflectores.

Por otra parte, de entre los noviazgos más conocidos de Christian Nodal, está el que mantuvo con Belinda, junto a quien incluso se comprometió, pero terminó por separarse en 2022 por motivos que si bien ninguno de los dos quiso exponer, se dijo que habrían estado vinculados a temas de dinero. A finales de ese mismo año, el sonorense comenzó a salir con Cazzu, una historia que se volvió seria muy pronto y para abril de 2023 ya estaban esperando a su primera hija, sin embargo, esta unión tampoco duró y se separaron en mayo de 2024.

Belinda y Cazzu fueron los romances más conocidos de Christian Nodal Instagram

Posteriormente, Christian Nodal se hizo novio de Ángela Aguilar en junio de 2024, y para julio de 2024 se casaron en una boda secreta. Por lo que al menos por ahora, el corazón del “forajido” le pertenece únicamente a la hija de Pepe Aguilar