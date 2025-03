Cazzu le puso un alto a sus detractores y los tachó de ‘tontos': así dejó claro que no permitirá más ataques

Durante los últimos meses, Cazzu tuvo que aprender a lidiar con las críticas alejándose de sus perfiles en línea, una misión que si bien ella misma ha confesado que no es sencilla, tampoco le fue imposible. Sin embargo, esto no significa que pretenda tolerar ataques, por lo que aprovechó un incidente que recientemente experimentó para aclarar cuál será de ahora en adelante su postura ante los comportamientos nocivos.

Cazzu se defendió de las críticas con una contundente declaración

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Cazzu se pronunció ante la lamentable muerte de Kim, una pequeña de siete años que fue víctima colateral del robo al vehículo de su madre, suceso que tuvo lugar en La Plata, Argentina. Este caso despertó gran indignación y miles de personas exigieron justicia por la menor, al igual que le hicieron llegar palabras de aliento a su familia en este momento tan complicado.

No así, las declaraciones de la cantante no fueron bien recibidas por algunos usuarios de la plataforma, pues le cuestionaron por qué tardó tanto en condenar este crimen. “Lo supe tres días después del hecho porque consumo pocas redes y nada de televisión. Pero está bien, odiar es para tontos cuando alguien que es mamá le habla a padres que acaban de sufrir tal desgracia. Ustedes, (seguramente fanáticos de la política), no tienen nada mejor que hacer por estos días”, escribió la intérprete de “DOLCE”.

La advertencia que Cazzu lanzó a sus detractores

Esta postura tomó por sorpresa a sus admiradores, en especial porque la artista no suele prestarle atención a los comentarios malintencionados en línea, incluso cuando abordan temas sumamente íntimos, como pasó con su separación de Christian Nodal. No así, los reclamos de Julieta Cazzuchelli no pararon ahí, pues añadió un escrito más para ponerle fin a este tipo de discusiones, argumentando sus razones para negarse a ser parte de estas polémicas.

Cazzu dejó claro que no está dispuesta a tolerar más ataques en línea (Instagram @cazzu)

“Andan buscando blancos, viendo dónde depositar tanta ira y existe un solo lugar donde uno puede ser tan despreciable libremente y son las redes sociales”, concluyó la rapera, ganándose el reconocimiento de sus seguidores, quienes le aplaudieron el temple con el que manejó la situación para evitar salirse del tema centrar de sus declaraciones.