Carlos Said lo dijo y lo cumplió: Ya le dio anillo de compromiso a Claudia Martin para casarse

Carlos Said no se va con medias tintas y así como lo confesó en exclusiva para TVyNovelas hace unas semanas, el actor ya tenía todo listo para darle el anillo de compromiso a Claudia Martín, en su natal Oaxaca... ¡Y lo cumplió!

“Lo mejor de mi vida eres tú, prometidos!”, escribió el actor de “Juegos de amor y poder” al compartir imágenes del emotivo momento en el que sella su amor con la actriz.

Fue en 2019 cuando Claudia Martín y Carlos Said se conocieron grabando la telenovela “Como tú no hay dos”. En ese momento, ella estaba casada con el productor Andrés Tovar y él disfrutaba su soltería; sin embargo, años después los unió otro proyecto y ahora disfrutan un amor a prueba de señalamientos, pues la diferencia de edad ha sido un detonante para que exploten los comentarios en redes sociales.

A finales del 2024 empezaron los rumores de romance en las grabaciones de ‘Juegos de amor y poder’, y ya para enero del 2025 la pareja hizo pública su relación amorosa y afirmaron que llevaban poco tiempo y que aún se estaban conociendo. Ahora, la feliz pareja ya confirmó que se va a casar.

“Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la edad no da la madurez. Creo que el chiste siempre es complementarse con la persona que te acompaña, que te haga bien, que sea una relación sana y eso es lo que estoy viviendo a su lado”, nos contó Claudia Martín.

Claudia Martín y Carlos Said

“Todo ha sido muy divertido, muy natural, creo que en la vida no hay que forzar las cosas, hay que avanzar, dejar que todo fluya y eso me ha funcionado. Un día él llegó muy serio y fue cuando supe que su interés era real, entonces no le hacemos dado a nadie”, nos dijo la actriz hace unas semanas.

Por su parte, Carlos Said desborda amor por Claudia, quien es ocho años mayor que él. “Es una mujer super profesional, evidentemente todo surgió en el set, aunque ya nos conocíamos, pero nuestra relación sentimental jamás se mezcló con la profesional”.