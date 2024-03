Cantante Dulce se graba desde el hospital y dice que podría perder un riñón. ¡VIDEO!

Dulce preparó por semanas un show único para celebrar su carrera artística en un concierto como solista en el teatro Metropolitan, de la Ciudad de México, pero debió suspenderlo a última hora, debido a un fuerte problema de salud que la llevó al hospital.

El concierto pautado pautado para el 16 de marzo fue pospuesto para el |6 de mayo, en el mismo lugar, informó la interprete tras dar detalles de cuál es el estado de salud que atraviesa y por el que podría perder un riñón.

“Tengo un problema en un riñón, tengo un... le llaman ´tumor en un riñón´ y están haciendo los estudios pertinentes. Lo más que puede pasar es que me quede sin un riñón, cosa que acepto, es la voluntad de Dios, todos nos enfermamos, ahora me tocó a mí", comentó la cantante de “Tu muñeca”, a Ventaneando.

Dulce, internada en un centro clínico de la Ciudad de México, aseguró que no sabe cuándo podrá ser dada de alta, pues los médicos deben hacerle diversos estudios y puede ser que sea intervenida quirúrgicamente.

“Me empecé a sentir mal, un dolor horrible, fueron cuatro días de dolor, pero además, yo dormida, no reaccionaba, hasta que llegó una persona de mi familia, me checaron que tenía 39 grados de fiebre y me trajeron al hospital. Es un dolor que no te deja hablar, que te duerme, no controlas muy bien lo que haces”, dijo la artista, de 68 años al programa de espectáculos.

En otro video que difundió Dulce a través de sus redes sociales agredeció las muestras de cariño y respaldo del público.