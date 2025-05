Avanza demanda de Romina Mircoli por amenazas contra Ofelia Cano y ella reacciona: “Es un invento”

Desde que murió Dulce la cantante, el nombre de Romina Mircoli ha sonado en torno al de la actriz Ofelia Cano, luego de la filtración de audios que exhibían pleitos entre la artista y su hija.

La guerra de declaraciones continuó durante semanas, y ahora, a seis meses de la muerte de Dulce, su hija Romina decidió poner un alto a la que fue amiga de su madre.

El periodista Ernesto Buitrón destapó que Romina Mircoli demandó a Ofelia Cano y a Francisco Cantú, por la filtración de audios y amenazas en su contra.

Al parecer, el proceso legal ya comenzó, y el siguiente paso es que Ofelia Cano sea notificada para que los abogados de ambas partes enfrenten el caso.

Cuando se supo que Romina Mircoli es la heredera universal de Dulce, se dio a conocer que recibió amenazas presuntamente provenientes de Francisco y Ofelia. De dichas amenazas tiene conocimiento la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey desde el 28 de abril de 2025.

El abogado de Romina, Gerardo Rincón, aseguró en ese momento que ya había avances en la investigación y que se tomarían medidas legales, lo que ya está ocurriendo. “Meterse con una dama y amenazarla a ella y a su familia es una cobardía. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias jurídicas”, enfatizó el abogado.

¿Qué dijo Ofelia Cano al respecto?

Durante un evento, Ofelia Cano se encontró con la prensa y fue cuestionada si ya había sido notificada de la demanda de Romina Mircoli:

“Lo estoy esperando. Pero eso no procede, no hay tal amenaza. Rotundo lo digo, no hay amenaza, es un invento, una historia inventada. Todo es inventado”.

A decir de Ofelia Cano, las acusaciones en su contra son falsas, y solamente quieren dañar su propia imagen. “Cuando hay una persona que te quiere desprestigiar, que actúa con dolo, que no le importa a quién hacer daño, te inventa historias”.

Famosas como Olivia Collins han explotado contra Ofelia Cano

Se supo que Ofelia Cano filtró las grabaciones donde Romina habla pestes de su madre, la fallecida cantante Dulce, así que la joven resaltó que la actriz se hizo pasar por amiga de su madre y actuó con alevosía al difundirlos.

El tema de conversación escaló a varias famosas que conocían a Dulce, y Olivia Collins mostró su molestia ante la prensa: “Estoy muy enojada, muy desilusionada de Ofelia Cano. Me parece tan ruin, tan traidora… que en primera que haya guardado los audios tan personales, si eres amiga no los guardas ¿para qué? ¿lo planeó? Y aunque no fueran amigas, ¿qué derecho tiene de meterse en la vida de una mujer que nunca hizo polémicas de nada? ¿Por qué? ¡Qué ruin, qué basura! ¡No lo puedo soportar!”.

“Si un día me la encuentro, me la voy a madrear. Me enoja que sigan hablando de Dulce y no la dejen en paz”, amenazó Olivia.

Fue el 7 de marzo de 2025, cuando Ofelia Cano respondió a la amenaza de Olivia Collins. “Lo increíble de las cosas con Olivia Collins es que se le olvida que conocemos su historia. ¡Cómo se atreve a dar una opinión si no tiene valor moral! Su único valor es que es amiga de Maribel Guardia”, comenzó Ofelia.

“Y aguas, Olivia, porque tienes una cola inmensamente larga. Ahora bien, Olivia, ojalá que te llegue pronto este mensaje: Dijiste que me querías pegar donde me encontraras, ¡órale! Aquí estoy en México. Dime dónde nos vemos, Olivia Collins”.