Aurea Zapata arremete contra Ivonne Chávez en vivo por opinar del caso de Patricio Cabezut

¡La discusión sobre el caso de Patricio Cabezut se salió de control!

Una nueva polémica ha llamado la atención en redes sociales debido al caso del presentador Patricio Cabezut. Su exesposa, Aurea Zapata, arremetió contra la presentadora Ivonne Chávez en plena transmisión en vivo del programa “Chismorreo”, señalándola de mentirosa.

El incómodo momento ocurrió este martes 19 de diciembre durante el programa de Multimedios, donde la actriz fue la invitada vía telefónica para aclarar algunas afirmaciones que se habían dicho sobre el caso y aprovechó para acusar al padre de sus hijas de ser un “generador de violencia”.

Es importante señalar que, desde 2021, Zapata denunció a Cabezut por violencia intrafamiliar y pide que cumpla el pago de pensión de sus dos hijas. El caso tendrá una sentencia en febrero de 2024, por lo que ha sido tema de debate durante los últimos meses.

Aurea Zapata e Ivonne Chávez se pelearon en plena transmisión en vivo. (Twitter @chismorreotv)

Así fue la discusión entre Aurea Zapata e Ivonne Chávez

Aurea Zapata explicó las demandas que interpuso a Patricio Cabezut y señaló a Ivonne Chávez de decir chismes relacionados con una infidelidad. Fue en ese momento en que la presentadora interrumpió a “su amiga” y le pidió que “no le faltara al respeto”.

“Ah, entonces ya tú vas a dirigir (el programa)”. Ivonne Chávez

“Soy periodista, y si no quieres ser mi amiga, adelante. Patricio sí me ha estado hablando y me está manteniendo al tanto (…) cité mi fuente”, aclaró.

Después de un intercambio de palabras en plena transmisión, Zapata se dirigió al presentador Esteban Macías para “charlar con alguien que le permita hablar”.

“Ah, entonces ya tú vas a dirigir (el programa). Aquí tenemos un director”, señaló Ivonne molesta. “Estás cayendo en muchas imprecisiones”.

Aurea Zapata azusó a su exesposo Patricio Cabezut de violencia intrafamiliar. (Instagram @aureazapata1)

La actriz de 45 años intentó aclarar que son sus hijas las que no quieren ver a su papá, y no ella la que le niega las visitas.

También se defendió diciendo que es ella quien se encarga de mantener a sus hijas, pero Macías la interrumpió aclaradno que “son sus hijas y es su obligación hacerlo”.

¡ESCÁNDALO! Aurea Zapata @AUREAZAPATA llama MENTIROSA a Ivonne Chavez @ivonnechaveztv y le dice que ya no es su AMIGA en VIVO... 😯

| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/U2TODLKDkh — Chismorreo (@ChismorreoTv) December 19, 2023

De nueva cuenta, el enojo regresó por parte de Aurea y señaló a los presentadores de “ponerse del lado de “Pato” Cabezut.

La situación se calmó cuando los periodistas la invitaron al programa para que pudiera dar su perspectiva sobre el caso. “Eres bienvenida para dar tu versión. ¡Háblanos!”, señaló.