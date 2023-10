Así grabaron la terrible golpiza que recibió Liliana Regueiro en Ellas soy yo: Gloria Trevi

El capítulo 29 de la bioserie Ellas soy yo: Gloria Trevi, titulado Perdón, por favor, perdón, todavía no se ha transmitido en la señal del canal Las Estrellas (será este jueves 12 de octubre), pero ya está disponible en la plataforma ViX y ha generado un gran impacto en la audiencia, pues se muestra la peor golpiza que pudo haber en la historia, a cargo del malvado César Santiago, interpretado por Jorge Poza.

La actriz Luisa Galindo interpreta a Liliana Regueiro, víctima de un terrible ataque en la década de los 90 cuando el grupo de jovencitas se encontraba en España con Sergio Andrade y Gloria Trevi.

Durante la secuencia, el personaje es duramente golpeado y arrastrado por las escaleras luego de perder ocho mil dólares en efectivo, por lo que el villano de la bioserie le propicia el más duro de los castigos.

En TVyNovelas hablamos con Luisa Galindo y esto fue lo que nos contó: “Estuvimos durante varias horas grabando, lo hicimos en la noche, para eso utilizamos a una doble, era una chica que hacía de mí mientras Jorge la jalaba por el pelo en las escaleras, ella sabía perfectamente cómo utilizar su cuerpo para no lastimarse en los escalones. En las demás escenas de ese capítulo si nos pusimos de acuerdo Jorge y yo para lograr los movimientos correctos, todo fluía muy rápido”.

Cuando el equipo de producción de Carla Estrada le habló a Luisa para invitarla a hacer el casting ella se encontraba terminando su anterior proyecto: El conde, en el que compartió escenas con Fernando Colunga y Marjorie de Sousa.

“Yo llegué a Televisa y había muchas chicas para pasar, me dijeron que me aprendiera una escena en cinco minutos y aparte debía hablar argentino, en ese momento no entendía, pero ya luego me dijeron que era para interpretar a Liliana Regueiro, una bailarina que fue clave en la historia de Gloria Trevi”, expresó la actriz mexicana de 24 años.