Asesinaron a la hermana de Virlán García: esto es todo lo que se sabe del caso

El pasado 5 de junio, se reportó el asesinato de una mujer en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, cuya identidad trascendió horas después. De acuerdo con las primeras versiones, se trata de Diana Báez, quien es hermana del músico mexicano Virlán García.

Qué se sabe del asesinato de Diana, la hermana de Virlán García

Los reportes policiacos indicaron que Diana Báez fue asesinada en un domicilio cercano a la zona fronteriza, lugar al que se desconoce si llegó por su voluntad o si su victimario la sometió a algún chantaje o engaño para llevarla ahí.

Sobre la manera en que le arrebataron la vida a la joven de 29 años, se dio a conocer que su cuerpo presentaba heridas hechas con un arma blanca, aunque aún no se determina si éstas fueron las causantes de su deceso. Asimismo, se encontraron indicios de que alguien intentó prenderle fuego al terreno, en lo que sería un intento de borrar cualquier evidencia que pueda delatar al o los responsables de este atroz acto.

Ya existe un sospechoso de este delito

Pese a que no existe un comunicado oficial, ha circulado información de que no fue un hecho aislado, sino que se podría tratar de un feminicidio cometido por Julián N, la expareja de la víctima. Sin embargo, aún no se ha informado si ya fue detenido o si se giró una orden para citarlo a declarar.

Hasta el momento, ni Virlán García ni su familia o representantes, se han pronunciado ante esta dura pérdida, pues se sabe, estarían centrando sus energías en realizar la diligencias correspondientes para que pueda continuar la investigación y a ellos se les permita darle el último adiós a Diana.

En tanto, amigos y personas cercanas a la joven lamentaron el hecho en redes sociales, plataforma donde se encargaron de dejarles mensajes de despedida y pidiendo justicia por su memoria.